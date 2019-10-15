108年度「心植友善 校園傳愛」頒獎頒聘典禮暨實務分享會

新北市108年度「心植友善 校園傳愛」頒獎頒聘典禮暨實務分享會，於今(15) 日在光復國小熱鬧展開。會中由教育局黃靜怡副局長親自頒發獎狀表 揚高國中小47所學校、13個班級、7個社團， 及56位優秀教育人員共123個獎項，是一場「幸福滿點」 的友善校園盛會。

教育局黃靜怡副局長表示，教育的路上沒有終點，卻有無限的亮點， 希望所有教育伙伴們手牽手心連心， 用愛與尊重啟發每個孩子的亮點，讓亮點無限擴大， 成為孩子人生路上的自信明燈，從營造友善校園進而創造友善家園。

今(108)年度榮獲「友善校園獎」、「品德教育績優評選」、「 生命教育深耕評選」、「服務學習楷模王」及「 優良學生事務與輔導刊物」等類別獎項， 高國中小總共有123人代表團體及個人受獎。 並結合頒發友善校園工作輔導團、特殊教育輔導團、 資優教育輔導團團員聘書， 以及全市高國中小學務與輔導主任共同與會參加， 會中由獲獎的麗林國小、三峽國中實務分享、 安排優良輔導刊物觀摩等，讓新北友善校園大家庭齊聚、 兼顧知性與感性的交流時刻。

今日獲獎的丹鳳高中、麗林國小，在友善校園獎項中， 分別有學校導師、專輔教師、行政人員乃至校長獲獎， 可見全校動起來營造友善校園，展現幸福樂園的行動力。 而三民高中在友善校園優秀學輔主管、品德教育特色學校、 星光教師、女童軍團獲得社團楷模王、學生獲得學生楷模王、 全校性紙本雜誌及班級性紙本雜誌皆獲得特優， 是108年度得獎最全面的學校， 足見學校全體長期深耕友善校園的豐碩成果。