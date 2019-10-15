雲林30多歲男子染日本腦炎　顱內出血、語言功能受損

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾病管制署今（15）日公布國內新增1例日本腦炎確定病例，為雲林縣虎尾鎮30多歲男性，發病後幾日便出現意識不清、肢體無力等症狀，且語言功能受影響，目前個案住院治療中。

疾管署表示，該個案近期無國外旅遊史，9月21日出現發燒症狀而就醫，因持續高燒及精神狀況差，於23日再次就醫並收治住院，其後出現意識不清、顱內出血、水腫等症狀，經通報二採檢驗確診為日本腦炎。目前已住院3週，不僅語言功能受影響、發音困難，還有肢體無力狀況。

由於個案住家附近有水稻田及畜牧場等高風險場所，但男子疫苗接種史不詳。疾管署表示，預防日本腦炎最有效方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上嬰幼兒，至當地衛生所或合約院所完成接種。

國內日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，大多數人感染日本腦炎後無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

疾管署提醒，由於病媒蚊吸血高峰為黃昏及黎明時段，請民眾儘量避免於高峰時段在高風險環境附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。