好熱鬧！台貝歡慶建交30週年　藝文美食輪番登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣及貝里斯歡慶建交30週年，透過音樂、藝術、美食紀念此重要時刻，除了可見兩位貝國藝術家作品，貝里斯美食節更已於台北遠東國際大飯店登場。

超過半甲子的友情談何容易？適逢台灣與貝里斯建交30週年，貝里斯舉辦系列活動歡慶此重要時刻，日前已於香格里拉台北遠東國際大飯店舉辦盛大的慶祝晚會，由特從貝里斯遠道前來的主廚Sean Kuylen帶來中美洲特色料理，並由台北市信義區Digout Bar & Caffe帶來特色調酒，副總統陳建仁、貝里斯大使賀黛安（Diane Haylock）等政商人士皆出席盛會，現場氣氛熱絡。

貝里斯駐華大使館表示，貝里斯和台灣在30年前的10月11日簽署建立外交關係的正式協議，從此劃記了兩國關係間重要的紀念日。在這30年來，他們以增進兩國人民福祉為依歸，於各方面深化雙邊的共同利益，培養出經得起時間考驗且堅定不移的友誼關係。

貝里斯駐華大使館說明，今年特別透過系列活動歡慶此段持久的友誼，其中一項即是以兩位貝里斯藝術家為主的「台貝藝文交流展」，分別為Rachael Heusner和Fernando Cruz，並已於今（15）日台北市的宛儒畫廊開幕，將展至11月3日。

貝里斯駐華大使館提及，Rachael和Fernando的畫風迥異，卻不約而同地表達了他們對貝里斯的生活觀點。Rachael呈現的是貝里斯和加勒比海地區日常生活的簡樸，美麗和風俗；Fernando的風格則相對多元，除了他最擅長的人物肖像畫外，作品也涵蓋了許多不同的題材和主題。

除了歡慶晚宴及藝術展覽，「台貝齊響‧歡慶三十」音樂會由貝里斯佳禮福納樂團及國立台灣藝術大學國樂系聯合舉辦，該樂團被「BBC世界音樂大饗」視為有史以來最受歡迎的加利福那音樂，也被亞馬遜票選為史上第一的世界音樂，此演奏會開放免費入場將於17日晚間舉行。

此外，貝里斯國宴主廚Sean Kuylen也在「食在貝里斯」美食節中和大家分享中美洲美食，如「加勒比海燉牛肉」、「菠羅蜜烤雞」、「木薯布丁」等異國料理，自即日起至27日於台北遠東國際大飯店「Café」登場。



「台貝藝文交流展」（圖/中美洲經貿辦事處）



音樂演奏會資訊（圖/中美洲經貿辦事處）