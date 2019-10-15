〈時評〉中美貿易大戰　會不會完全落幕？

曠日費時的中美貿易戰，第一階段總算達成協議了。這對雙方來說， 都是好事，畢竟大家都付出沈重代價，而且川普、 習近平各自揹負不同的政治、經濟壓力，能夠緩和一下氣氛， 不僅有利雙方，對國際經濟更是大利多。

習近平面對從貿易戰以來，資金外流、廠商遷移，經濟衰退， 造成近四百萬的失業人口，加上香港動亂及新疆的人權問題， 怎麼可能不頭大？

川普也好不到哪裡去。他最近的麻煩事不少，三年多任期， 又拿不出政績，總統大選情勢，對他相當不利。

他一再宣稱勝券在握的中美貿易大戰，打了一年多，看不到結果。 美國人民、企業界共同付出龐大的代價，卻享受不到勝利的果實。 川普那做一吋，說一呎的誇大性格，已經讓他腹背受敵， 倍受反對黨及媒體的批評。 此時唯有拿中美貿易戰達成第一階段協議，當作政績， 還有一點宣傳的價值。

但是，這次協議的內容，卻被譏為跟兩年以前， 中國提出來的內容無異，也就是說，這一場大戰白打了。 即使有了協議，對他個人總統大選加分有限。

密西根大學10月公布的消費者信心指數再度下跌，從93. 32點，跌到90.6點，且消費者經濟現況信心指數，從108. 5點，跌到107.0點，對未來6個月信心已從5月的93. 5點，降到82.4點。由此可見美國經濟前景， 未必如川普自誇的一片光明。

貿易大戰開戰以來，川普傳統農業州商品價格及市場，衝擊嚴重， 民怨沸騰，再加上通烏案，眾議院彈劾案對他不利的影響， 他可以選擇的籌碼實在有限。

中國這次談判之前，在10月3日一週， 先大舉採購美國大豆118萬公噸及14萬噸豬肉， 刷新單週有史以來的紀錄，採購總價值在4、500億美元之間。

這是川普最感窩心的事，也突顯出中國已抓到他的脾胃， 知道怎麼跟他打交道。

另外，中國又宣布明年大幅開放資本市場，取消期貨公司、 基金管理公司、證券公司外資持股比重限制的具體時間表。 這是雙方談判的重要議題之一，也是中國釋出善意的動作， 讓華府願意暫緩加徴關稅。

美國原計劃自15日起，提高2500億美元的中國對美輸出商品， 加徵5%的關稅，從25%提高到30%，並自12月15日起， 再對另一批1600億美元的中國商品，加徴15%的關稅。 現在全部暫緩執行。

在這次中美貿易大戰中，雙方受傷慘重，失去互信。 美國固然透過關稅、黑名單，打擊中國， 但是中國不再信任美國這個貿易夥伴，對於供應鏈的相關零組件， 大量去美化，不再向美商採購，同樣重創美國企業。

英國首相邱吉爾的名言：沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友， 只有永遠的利益。不只可以用在中美貿易大戰的談判上， 最近川普撤軍敍利亞，背棄長期的盟友庫德族戰士， 讓土耳其有揮軍入侵的機會，正是邱吉爾名言的驗證。 美國為了自己的利益，那兒在乎沙場上戰友的死活，照樣撤軍。

中美貿易大戰會不會完全落幕？中美之間會不會恢復和好的關係？ 答案是看雙方的利益是不是共同一致，而且利益夠不夠大， 如果大到同時讓川普、習近平心動，同時解決他們的痛苦， 以國際社會的現實，有什麼不可能發生的呢？

身處兩大之間的台灣，確實有必要保留夠大的彈性及空間， 以高度的智慧，悠遊於兩者之間，才是自保之道， 也才能得到最大的利益。