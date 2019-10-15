宜蘭力麗威斯汀ITF線上旅展 驚爆價一泊二食7800

2019ITF台北國際旅展於11/8-11/11登場，各飯店卯足實勁搶攻商機，宜蘭唯一國際酒店品牌-宜蘭力麗威斯汀度假酒店即日起至11/12日止推出線上旅展，一泊一食住宿券下殺3.5折只要NT$6,800，一泊二食含兩客知味西餐廳早餐及晚餐優惠價NT$7,800；餐飲的部份特別推出知味西餐廳的雙人午餐平假日皆可使用只要NT$1,399；天氣漸涼到宜蘭浸泡天然的員山溫泉美人湯正是好時機，雙人湯屋優惠價NT$1,580，而大眾露天風呂平均每張只要650元。此外，酒店為了搶攻商機，特別推出買多贈多活動，凡購買同一票種二十張即加贈兩張，即日起開放搶購。

宜蘭力麗威斯汀位於宜蘭水的故鄉-員山，85間客房、套房及6間獨棟泳池Villa別墅，餐廳設有知味西餐廳自助式料理、舞 日本料理提供精緻的匯席料理及咖啡酒吧供應輕食及下午茶。飯店距宜蘭市中心開車僅10分鐘，鄰近噶瑪蘭威斯忌酒廠、福山植物園、望龍埤及枕頭山等休閒農業區，更有知名風景旅遊據點。入住酒店更可享受員山的溫泉美人湯，飯店設有碳酸氫鈉泉的露天風呂及湯屋設施、Westin兒童俱樂部、健身房、游泳池、SPA等，是來到宜蘭頂級渡假的最佳選擇。

住宿券優惠下殺3.5折，13坪一泊二食住宿券只要7800元！特選席夢思頂級床墊為天夢之床的宜蘭力麗威斯汀，旅展推出13坪大的豪華(一大床)或精選(兩中床)客房房型，一泊一食NT$6,800(含兩客自助式早餐)，一泊二食也只要NT$7,800(含兩客自助式早餐及晚餐)，住房可享有露天風呂溫泉設施、休閒中心Westin兒童俱樂部、24小時健身房及游泳池免費使用。而占地63坪的威斯汀單臥室獨棟Villa泳池別墅，有優雅別緻的交誼廳、主臥房、溫泉湯池，更有專屬的私人泳池使用，一泊二食含兩客自助式早餐及舞 日本料理頂級會席料理套餐，只要NT$19,900(原價NT$57,382)。此次，特別推出家庭豪華雙臥室Villa獨棟泳池別墅一泊二食含四客自助式早餐及舞 日本料理頂級會席料理套餐，優惠價NT$29,800(原價NT$74,514)，為您打造獨一無二的精彩行程。

知味西餐廳雙人午餐券只要1399，不分平假日皆可使用!! 宜蘭最精緻的Buffet自助主題餐廳-知味西餐廳，品嚐鮮嫩多汁美國肋眼牛排、異國風味美食、多款新鮮海鮮及綜合生魚片、嚴選在地食的生菜沙拉、精緻而多彩繽紛的甜點，午餐不分平假日只要NT$1,399(原價NT$1,960+10%)，平日雙人自助式晚餐下殺76折也只要NT$1,800(原價NT$2,160+10%)。「CAFÉ LOUNGE 咖啡酒吧」則提供時尚流行的名媛下午茶「威斯汀雙人下午茶」含多款甜、鹹組合，搭配精選咖啡或茶款，超值價只要NT$680元(原價NT$880+10%)。

員山溫泉美人湯 – 露天風呂優惠券只要650元!! 宜蘭力麗威斯汀著名的員山溫泉美人湯，碳酸氫鈉泉的水質清澈透明，露天風呂雙邊湯池一方一圓、一黑一白，設有男、女湯池，湯池分別為高溫池、中溫池、常溫池及戶外湯池，室內空間並設有烤箱、蒸氣室與休閒區，空間寬敞令人感受最純淨的放鬆，每張只要NT$650(原價平日1000元)，可用3張露天風呂泡湯券使用13坪大的湯屋(120mins)。另外推出名媛淑女超值享受的橙花檀香香氛SPA按摩(55mins)優惠價NT$2,390及雙人平日湯屋(90 mins)NT$1,580的多重組合優惠。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店行銷公關副總監陳怡樺表示：酒店即日起至11月12日推出線上旅展推出超值優惠組合，讓消費者不用現場人擠人的購買住宿券，此外推出買多贈多的優惠活動，也歡迎11月8日至11月11日到ITF台北國際旅展南港展覽館的4樓宜蘭力麗威斯汀度假酒店(展攤編號N1414)將有更多的現場滿額禮商品，千萬不要錯過。