〈時評〉愛中國是工作　愛美國是生活

據報導，香港「反送中」運動爆發後， 頻頻出現在警方例行記者會上的警務處公共關係科總警司謝振中， 在妻子已獲有美國臨時綠卡後，其本人也計劃憑夫婦關係申請綠卡， 移民美國。

表面上反「反送中」，暗地裡卻想方設法要移民美國， 正是愛中國是工作、愛美國是生活的一種典型發作。這， 當然不是單一事件，而只是冰山的一角──2012年5月香港《 動向》雜誌透露的「不完全統計及掌握的資料」顯示， 截至2012年3月31日，中國第十七屆中央委員會中， 有直系親屬在西方國家居住、生活、工作或已加入所在國國籍的， 委員占91%、候補委員占85%；紀委委員占88%。 這不是「中國是工作、外國是生活」，什麼才是？

再看看美國洛杉磯名聞遐邇的月子中心裡大腹便便待產的孕婦、 二奶村裡珠光寶氣的少奶奶、 貪官城裡名貴跑車呼嘯而過的公子哥兒。這些人背後的老公、 包養者、爹娘，不是極可能正在中國高舉著反美大旗， 怒吼著美國不要指三道四、干涉中國（迫害維吾爾族人、香港人） 的內政嗎？

它如過氣藝人黃安，在中國舉報多名藝人是跑到中國賺錢， 然後再回台灣支持台獨的台獨份子，卻沒回頭想想， 跑到中國向共產黨交心，然後再回台灣看病開刀的自己， 還不是同樣有「愛中國是工作、愛台灣是生活」的雙重人格嗎？

當然，在台灣南來北往都頭戴「國旗帽」、出口閉口中華民國、 還時不時揮舞著青天白日滿地紅旗幟， 跑到中國卻跟中華民國完完全全切割的政客，擺明了「中國是祖國、 中華民國是騙票幌子、台灣是選票」的精神分裂症。 當中國的高幹及其親屬在身體力行「愛中國是工作、愛美國是生活」 ，用腳向中國說不時，台灣人還要當選票傻子，投「中國是祖國、 中華民國是騙票幌子」的政客（與其所屬政黨）一票嗎？

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）