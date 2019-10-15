高唱「我現在要出征」 韓國瑜宣布請假投入總統大選

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市長韓國瑜今(15)日上午11時40分在鳳山行政中心召開記者會，對外宣布從明（16)日開始正式請假「全心全力投入總統大選」，他說，從南方出發，把溫暖和希望帶給全台灣。

韓國瑜比原訂的11時30分晚了10分鐘走到行政中心大門口，大批韓粉一早在大門口等候，舉著「為高雄出征，為台灣而戰」的牌子，不斷喊加油，等候期間一度與綠營人士及警方有小衝突。

記者會最後韓國瑜還唱了段「我現在要出征」，他說，這首歌可表明此刻的心情。大批韓粉也跟著唱。

中央社引述高市府人事處長陳明忠說，韓國瑜今年度尚餘休假（有薪14天）13天6小時、事假（有薪7天）1天，將會先扣除其剩餘休假，再併同扣除明年(2020年)1月11日前許可的休假日，總計韓國瑜要請扣薪事假達57天。今天會把假單送行政院，同時送議會核備。

韓國瑜請假投入競選，明天起請假到明年1月11日總統選舉投票當天，市長一職由副市長葉匡時代理。

韓國瑜今在記者會中表示，「今天是一個重要的日子，我在這裡鄭重宣布，從明天開始，我將請假，全力投入總統大選」。

他說，這幾個月來，市府團隊捲起袖子，努力工作，和市民通力合作，為建設新高雄打拚，讓他最感動的是，全高雄上上下下，充滿一股奮發向上，脫胎換骨的氣息，大家很快看到高雄的新風貌。

他表示，這種充滿希望與奮鬥的氣息，感染了很多朋友，他們喜歡來高雄，就是想要感受這種溫暖、勇氣和希望，許多朋友勸他去參選總統，不是要他放棄高雄，而是要把溫暖與希望，帶到全台灣。

他說，自己深深了解，這幾年大家都活得辛苦了。世上的苦人不怕苦，只怕得不到一絲溫暖、只怕看不到一點希望。而我們當今政府，帶給人民什麼溫暖？帶給人民什麼希望？

韓國瑜表示，這個政府，只會大砍最守法、最聽話的軍公教警消的退休金和薪水，欺負沒有反抗能力的工人和農民。一個政府最後只會講酸話、恐嚇人民，請問人民有什麼希望？

他表示，酸話再多，都不能使我們壯大；批判再強，都不會使我們變強。真正能使台灣強大起來的，只有建設自己，壯大自己，朝正向發展。人生何曾不是這樣？

他說，我們可以不要到處挑釁，建立和平環境，讓台灣成為民主繁榮的典範。台灣有純樸善良的人民，勤奮安定的社會，為什麼不一起努力，建設美好家園？

最後他提到「今天，我們從南方出發，是為了把南方的精神，帶給全台灣。南方是純樸的、勇敢的、勤懇的、溫暖的。我們會腳踏實地，一步一腳印；我們要互相友愛，團結更多的人，為了建設充滿溫暖與希望、真正民主與繁榮的台灣，一起奮鬥、努力。從今天開始，我們帶著溫暖與希望，從南方出發，重建台灣的榮光。」

中央社引述高雄市政府主計處表示，只要韓國瑜請假超過1個月，當月份特別費由代理人支領，也就是韓國瑜請假期間不能支領特別費。韓國瑜的月薪是新台幣19萬6320元、特別費是14萬4000元。