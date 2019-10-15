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新北市好日子平台「鞋力同行」　750戶弱勢家庭獲新鞋

本次透過「新北市好日子愛心大平台」，提供給新北市多個國中小學，共750戶弱勢家庭新鞋兌換券。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/10/15 13:48
圖/新北市教育局提供

圖/新北市教育局提供

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 新北市政府教育局昨(14)日舉辦「鞋力同行，擁愛相隨」捐贈記者會，謝政達副市長特別出席感謝協會熱心公益並致贈感謝狀。新北市樂心關懷協會透過「新北市好日子愛心大平台」捐贈教育局及社會局共750雙鞋子，公益總市值約90萬元，積極彰顯社會公平正義之情懷，讓愛傳播。

謝政達副市長表示，新北市好日子愛心大平台自108年6月17日成立以來，協助各局處專案媒合，做為資源調度盤整，讓想行善和需要幫助的人，都能透過這個平台媒合、運作，以獲得滿足，使市民都能安居樂業過好日子。

許多好友粉絲、熱心社團、企業、宮廟、宗教等，紛紛以具體行動支持侯友宜市長對市民「安居樂業」的承諾。也希望透過樂心關懷協會此次的捐助善念宣傳，促動其他慈善機構及企業共襄盛舉，讓愛永續，擁愛相隨。

新北市樂心關懷協會為關懷弱勢學生，多年持續辦理「步步高升」捐鞋活動，本次透過「新北市好日子愛心大平台」，共捐贈750張全家福「鞋」兌換券，提供給新北市政府教育局、社會局、板橋區及土城區各國中小學，共750戶弱勢家庭。使弱勢家庭的孩子可穿上新鞋，邁向新的學期。

新北市樂心關懷協會，以幫助新北市學生安心學習、快樂成長的善心與善念，關懷該市弱勢學生，其行善不遺餘力的關懷與照顧令人感動。

新北市教育局表示，截至10月初，教育局透過好日子愛心大平台引進資源，已獲捐贈約2,500萬元，提供約880位弱勢學生一年份的課後照顧及就學補助。希望透過樂心關懷協會此次的捐助善念宣傳，爭取更多資源，讓愛永續，擁愛相隨。
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