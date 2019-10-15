新北市好日子平台「鞋力同行」　750戶弱勢家庭獲新鞋

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 新北市政府教育局昨(14)日舉辦「鞋力同行， 擁愛相隨」捐贈記者會， 謝政達副市長特別出席感謝協會熱心公益並致贈感謝狀。 新北市樂心關懷協會透過「新北市好日子愛心大平台」 捐贈教育局及社會局共750雙鞋子，公益總市值約90萬元， 積極彰顯社會公平正義之情懷，讓愛傳播。

謝政達副市長表示， 新北市好日子愛心大平台自108年6月17日成立以來，協助各局 處專案媒合，做為資源調度盤整，讓想行善和需要幫助的人， 都能透過這個平台媒合、運作，以獲得滿足， 使市民都能安居樂業過好日子。

許多好友粉絲、熱心社團、企業、 宮廟、宗教等，紛紛以具體行動支持侯友宜市長對市民「安居樂業」 的承諾。也希望透過樂心關懷協會此次的捐助善念宣傳， 促動其他慈善機構及企業共襄盛舉，讓愛永續，擁愛相隨。

新北市樂心關懷協會為關懷弱勢學生，多年持續辦理「步步高升」 捐鞋活動，本次透過「新北市好日子愛心大平台」， 共捐贈750張全家福「鞋」兌換券，提供給新北市政府教育局、社 會局、板橋區及土城區各國中小學，共750戶弱勢家庭。 使弱勢家庭的孩子可穿上新鞋，邁向新的學期。

新北市樂心關懷協會，以幫助新北市學生安心學習、 快樂成長的善心與善念，關懷該市弱勢學生， 其行善不遺餘力的關懷與照顧令人感動。

新北市教育局表示，截至10月初， 教育局透過好日子愛心大平台引進資源，已獲捐贈約2, 500萬元， 提供約880位弱勢學生一年份的課後照顧及就學補助。 希望透過樂心關懷協會此次的捐助善念宣傳，爭取更多資源， 讓愛永續，擁愛相隨。