加州台灣電影雙年展探同婚　片單出爐打破性別疆界

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「加州臺灣電影雙年展」以探討臺灣同性婚姻合法化議題為主，將播放多部劇情長片、紀錄片、及經典修復作品等，其中，論壇邀請到UCLA亞洲語言文化教授白睿文對談，多元活動將於18日至28日漢默爾美術館的比利懷爾德戲院登場。

第二屆「臺灣電影雙年展」在文化部的支持下，由駐洛杉磯辦事處臺灣書院與加州大學洛杉磯分校電影電視資料館再度攜手合辦，為期11天活動期間將放映臺灣10多部劇情長片、紀錄片、短片及經典修復作品，盼向美國觀眾彰顯臺灣對多元平權議題的開放與包容。

文化部發布新聞稿指出，臺灣已於五月正式成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，本屆雙年展試圖探討這個重要的轉變時刻，邀請臺灣影人透過鏡頭闡述及回應臺灣當代社會的政治、文化及身份認同。

策展人UCLA電資館電影節目主管Paul Malcolm及共同策展人太平洋藝術運動藝術總監Brian Hu表示，十分榮幸能繼續探索臺灣院線片及經典電影，見證臺灣電影產業面對國際政治壓力，卻仍展現生生不息的創作能量及獨特本質。

本屆雙年展將由甫獲本年台北電影節「國際新導演競賽」觀眾票選獎與最佳新演員獎作品《大餓》擔綱開幕片。此外，參展片單尚有劇情長片《握三下，我愛你》、《血觀音》、《強尼·凱克》、《范保德》、《十年臺灣》；紀錄片《鹽埕區長》、《我們的青春，在臺灣》；經典電影《雁兒在林梢》、《空山靈雨》，以及《陳耀圻早期作品》、《唐朝綺麗男》、《去年火車經過的時候》等特選作品。

另外，《臺灣焦點論壇》邀請UCLA亞洲語言文化教授兼中國研究中心主任白睿文（Michael Berry）主講「臺灣電影行銷戰略」及「臺灣電影市場之性別多元性」，聚焦討論臺灣平權友善的拍片環境，及電影市場行銷策略，將於19日下午3時至6時舉行。

此次，特別邀請《大餓》導演謝沛如、《握三下，我愛你》導演周美玲及《強尼·凱克》導演黃熙赴美參加開幕酒會及映後座談。

臺灣書院主任楊婷媜指出，片單中有近半數來自女性導演作品，內容大膽創新又激勵人心，希望藉此展現臺灣影視創作環境的多元自由，也期待觀眾皆能獲得愉悅的觀影經驗。

放映資訊

文化部說明，除《我們的青春，在臺灣》為免費入場，其餘場次均需購票，更多詳情請前往官網查詢，場次如下：

►10月18日晚上7時30分，比利懷爾德戲院--《大餓》，導演謝沛如出席映後座談

►10月19日晚上7時30分，比利懷爾德戲院--《握三下，我愛你》，導演周美玲出席映後座談

►10月20日晚上7時，比利懷爾德戲院--《雁兒在林梢》

►10月21日晚上7時30分，比利懷爾德戲院--《鹽埕區長》及短片《去年火車經過的時候》

►10月22日晚上7時30分，加州大學洛杉磯分校James Bridges戲院--《我們的青春，在臺灣》，免費入場

►10月24日晚上7時30分，市中心獨立戲院(Downtown Independent Theatre)--《血觀音》

►10月25日晚上7時30分，比利懷爾德戲院--《強尼·凱克》，導演黃熙出席映後座談

►10月26日下午3時，比利懷爾德戲院--《陳耀圻早期作品》

►10月26日晚上7時30分，比利懷爾德戲院--《范保德》

►10月27日晚上7時，比利懷爾德戲院--《十年臺灣》

►10月28日晚上7時30分，比利懷爾德戲院--《空山靈雨》及短片《唐朝綺麗男》



預告（影/UCLAFilmTVArchive）