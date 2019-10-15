逾13萬港人上街爭取自由　美參議員警告恐成警察國家

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理）香港頒布禁蒙面法後，第一場獲得警方批准的「反送中」集會，昨（14）晚在中環遮打花園登場，逾13萬人參與並呼籲美國國會通過「香港人權與民主法案」。美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）警告，香港政治對立持續，負責維穩的警方恐因此坐大、釀成警察治國。

昨晚7時在中環遮打花園舉行的「香港人權民主法案集氣大會」，是實施禁蒙面法後，首度獲港警批准的「反送中」集會，不過集會申請人劉穎匡表示，收到警方的新增條件，基於《禁蒙面法》已實施，要求參會集會人士不可以蒙面。

香港01報導，美國的《香港人權及民主法案》最快15日在眾議院審議，參與「香港人權民主法案集氣大會」的集會人士表示，出席集會目的是向美國眾議院傳遞通過法案的期許。

昨晚的集會於晚上7時開始，不到兩個鐘頭，大會在近9時宣布，集會人數超過13萬人，民眾不僅擠爆遮打花園，人群還朝向金鐘道及花園路口、整條遮打道、德輔道中、皇告像廣場、和平紀念碑花園至干諾道中西行路面等處擴散。

集會於晚上9時10分結束後，周邊開始不平靜，有民眾在港鐵香港站、干諾道中附近有人設置路障、損毀附近的閉路電視鏡頭，現場交通受阻，防暴警趕到清場。

中央社報導，香港人權與民主法案一旦通過實施，美方未來能以中方遏制香港人權自由為理由，檢討「香港政策法」，最終取消香港在進出口、乃至金融領域的特殊地位，令仰賴香港作為外資與技術窗口的中國遭受巨大衝擊。

報導也提到，支持此法案的美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）13日在造訪香港期間就親眼目睹民眾街頭抗議情形，因此於返回華府前接受媒體訪問時指出，香港政治對立持續，擁護民主價值的民眾呼籲美方更積極介入並制裁北京當局，負責維穩的警方恐因此坐大、釀成警察治國。