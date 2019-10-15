〈時評〉由10月9日的五項能源新聞　評政府的偏差能源政策

10月10日中華民國雙十國慶，大家所關注的當然是蔡英文總統的國慶文告，及國民黨提名總統候選人韓國瑜市長的相關發言內容等等。然而對我而言，本週最大的日子並不是10月10日而是10月9日，因為10月9日有五件關於台灣能源議題的大事，略述如下：

彰化地區：2019年10月9日上午10點，台電公司100MW彰濱太陽光電廠正式啟用，估計一年可發2億度綠電。 苗栗地區：2019年10月9日上午10點，台灣第一個大型離岸風場128MW的海洋風場完工，估計一年可發4.8億度綠電。 宜蘭縣政府於2019年10月9日上午10點，前往宜蘭大同鄉的清水地熱公園9號井進行「現勘、斷氣、斷電」作業。 2019年10月9日下午2點， 中選會收到 「重啟核四公投」 送來的32萬份連署書。 2019年10月9日下午5點半， 環保聯盟主導高成炎為領銜人的「廢核再生公投」，第二階段連署書沒有送件，因為收到的連署書總數沒有達到第二階段所需的28萬份。

從這些新聞，我們看到目前政府的能源政策是大力推動太陽光電及海上風力發電，而對地熱發電則是嗤之以鼻、甚至打壓。這也可以從經濟部長沈榮津以往的發言看出。

我在2018年8月15日的〈時評〉就曾經寫過一篇評經濟部長對地熱偏差看法的文章，其連結如下：「〈時評〉與經濟部沈部長談地熱：太酸、太少、太貴？」

我們正在努力突破地熱發電所面臨的困境。另外很遺憾，在核電的議題上，擁核幫的「重啟核四公投」送件成功，我為領銜人的「廢核再生公投」連署成效不佳，沒有跨過第二階段的連署門檻，在這方面的說明環保聯盟有發一份正式的新聞稿，啟連結如下：

主要內容簡化成下面一句話。

在我這一篇文章中，主要想討論的是在度過了10月9號宜蘭縣政府的「現勘、斷水、斷電」的打壓考驗之後，我們蘭陽地熱資源公司要如何走下去 ，以及 10月8目，我向立法院院會請願，建議政府採更積極的政果來推動台灣的地熱發電。

在雙十節的連續四天假期中，我將2016年4月25日公告的「清水地熱BOT/ROT案」的招商文件、以及2017年7月14日的宜蘭縣政府與得標的宜元公司所簽訂的投資契約的內容，都詳細的看了一遍，結果讓我非常吃驚的發現，其實宜元公司可能已逾期違約，而縣府却在努力掩飾。茲將研究發現簡述如下：

其實BOT案最重要的是什麼時候得標廠商(宜元公司)的清水地熱電廠會興建完成，開始商轉。即什麽時候是電廠的商轉日。在文件中有個關鏈的2年2個月的工程期。

然而，重點是什麽時候起算。

如果是簽約後的2年2個月，那麼目前2019年的10月份則已經過期了。然而在簽約文件中， 起算日竟然是「拿到環評許可文件」後的2年2個月。然而，在包括我在內的許多推動地熱者的努力之下，2018年的4月11日、環保署公告發電容量10MW之下的地熱電廠已經不需要作環評了，那麼這一份以環評通過日期起算的投資契約，顯然給了投資廠商的商轉期限非常大的空間。因此，我們認為比較合理的應該是由簽約日起算的2年2個月，也就是到2019年的9月14日截止。最寬鬆，也應該是環保署公告免環評的2018年4月11日之後的2年2個月為止，也就是2020年的6月11日已經是最長的商轉期限了，而不知道縣府如何算出目前縣府主張的2020年的12月18日截止。

在10月9號中午我們蘭陽地熱資源公司發表了如下的 聲明：

「〔蘭陽地熱資源公司新聞稿〕2019/10/09

今(9)日乃宜蘭縣政府來函通知宜蘭大學點交清水地熱9號井之日，昨(8)日，與宜蘭大學產學合作廠商蘭陽地熱資源公司高成炎董事長，正式向立法院請願，除了對台灣地熱發展提出應予融資計畫、開放仁澤地熱井供測試、開發深澳與核四廠區為GW級地熱電廠等具體建議，並依詹順貴律師之法律意見書，望宜蘭縣政府信守4月30日之協商會議結論之承諾，讓宜蘭大學與蘭陽地熱資源公司產學合作之「清水地熱區試驗地熱發電系統計畫」，能夠繼續合法使用9號井，直至宜元公司正式商轉之日止。

此外，蘭陽地熱資源公司亦委請林志嵩律師發出律師函，重申宜蘭縣政府於未經法院判決、取得執行命令前，無權逕行斷電、斷氣，針對今日依現況點交過程中，縣府人員未強行進入我方圍籬内進行斷氣斷電，對於宜蘭縣政府「依法行政」，蘭陽地熱資源公司高成炎董事長表示肯定。

高成炎董事長強調，圍籬内之設備器材均屬蘭陽地熱資源公司財產，自與宜蘭大學產學合作進行試驗性計畫以來，已投資逾3千5百萬資金進行研發、突破種種難關才終於得以於今(2019)年四月完成併網，總算是有些許階段性成果，為的就是要為台灣打造屬於自己的地熱產業；然目前卻仍因法規過於死板缺乏彈性，以致尚未能取得能源局設備認定，呼籲能源局應積極檢討修正相關規定，莫使法規成為綠能發展的絆腳石，並期許今後能順利在清水、土場及仁澤等地區進行更多研發試驗，以大步推進台灣地熱發展，追上蔡英文政府「2025非核家園」之能源轉型規劃進程。」

肯定了宜蘭縣政府終於能夠「依法行政」，在沒有拿到法院的斷水斷汽執行命令之前，沒有強行進入我們的九號井圍籬內。 當天的狀況用個比喻，就是大房東(宜蘭縣政府)及二房東(宜蘭大學)說好，要帶了一個外人(宜元公司)闖進現有房客(蘭陽地熱公司)的9號井家居範圍內。房客要求要拿出法院的執行命令來，才阻擋了 大房東跟二房東已及外人的不當勾當。

10月8日，我們到立法院門口，開記者會並正式對院会請願，請願文如下：

「致立法院院會

台灣近幾年來努力的發展各式各樣的再生能源，身為地熱寶島，台灣地底下可開發的熱能估計有30GW，相當於11個核四廠的發電量。

關於台灣的地熱發電，在2015全國能源會議時，能源局宣佈2025地熱發電裝置容量要達100MW，蔡英文總统的競選政見是600MW，但是2016年5月20日蔡英文總統就職執政後，能源局則改口說2025年地熱發電的裝置容量會有200MW，如今已是2019年底、實際上却連0.5MW的地熱發電裝置容量都没有。政府應該提出更有效的方法來推動地熱發電。

我們建議如下數項：

應將地熱發電比照海上風機與太陽光電，列入專案綠能融資項目，與台電簽售電合約後可取得8成的融資。 2018年10月經濟部曾承諾要推「地熱發電機組測試區」，一年過了確沒有任何進展，建議開放目前中油台電兩公司在「鳩之澤溫泉區」的仁澤2、3、4號井井頭之「仁澤53號地」為測試區。 責成中油或開放民間公司租用核四廠區或深澳廠區，挖3000公尺以上深井作深層地熱，開發GW级地熱電廠。 宜蘭清水地熱公園區已併網的地熱機組，政府應依法行政、不得任意终止。

宜蘭清水9號井為宜蘭大學與蘭陽地熱公司進行了三年半的產學合作案。在今年4月30日，宜蘭縣林建榮副縣長於副縣長室開協調會議，會議結論為宜蘭大學產學合作案可以繼續使用清水9號井及井頭土地到2020年12月18日。然而在9月9日宜蘭大學收到縣政府公文，要求一個月之內撤除9號井井頭之所有設備，並且10月3日又發公文 將於10月9日上午10點將依民事訴訟法及強制執行法，要強制拆除井頭設備並斷電斷氣。

宜蘭縣政府此「斷電斷氣作業」要先取得法院之執行命令才可以執行，否則就是強奪人民財產。我們要求宜蘭縣政府依照4月30日之協商結果，讓宜蘭大學使用9號井頭土地至2020年12月18日或舊電廠區之得標廠商4.2MW機組正式商業運轉之日。

請願單位：台灣環境保護聯盟」

過了國慶四天的假期 ，我們蘭陽地熱公司的清水地熱9號井，目前一樣在掛網發電，而且很可能是全台灣唯一的穩定供電的地熱系統。我們即將以這個建立好的 「樣品屋」為基礎，在包括花蓮瑞穗 、台東金崙、及大屯火山區等地熱潛能區，推動地熱發電。

目前最需要的是，政府要比照風力發電與太陽光電，在廠商與台電簽了售電合約(PPA)後，能夠對廠商進行一樣的融資，例如說8成的融資。這樣台灣的地熱發電，在一年内就可能快速發展。

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【新聞稿20191009】捍衛非核家園再接再厲--對廢核·再生公投連署結果的說明

歷經六個月的連署期(2019.4.9—10.8)，台灣環保聯盟(及很多的共同推動團體，)努力推動「廢核.再生公投」案簽署工作，至今檢視簽署書份數，我們的公投提案簽署工作沒有成功(，沒有在六個月內完成約30萬份的簽署)，這是很遺憾的，我們向支持連署的所有支持者抱歉，並表深深的感激。

其主要原因是受「公投法」的限制所致，其直接原因有，1.公投法於今年六月臨時性的再度修法，取消公投與全國性大選得一齊投票的規定；延後公投投票的時間，於兩年後才得投票，等規定，也就是冷卻公投行為，使人民的連署意願降低。2.依公投法第9條，政府應建置電子連署系統，惟延宕迄今，未能提供社會民眾使用，等原因。

台灣環保聯盟一向主張以公投來尋求社會的支持，廢除已花2838多億元、歷經二十多年的興建工期仍未能完成的核四計畫。該工程所被發現的瑕疵問題甚多，已直接影響到該廠運轉的可行性、安全性、合法性。揭露真相、全民決策，是惟一的原則，在民主制度下、依公投法投票，是我們所倚賴的作法。

為能抗衡擁核方的提案--主張「核四啟封商轉」、要重啟未完工、不安全的核四廠，我們環盟在高成炎教授為領銜人的公投提案：「你是否同意『廢止核四計畫，其廠址作為再生能源（地熱、海洋能、太陽能等﹚發電、觀光、研究、博物館等用途』的政策？」，擁核方、反核方的提案互相對決。

迄今，已發揮了如下功效，

一、抗衡擁核方之提案。

若未能抗衡，將如同去年底的公投狀況般，只有擁核方有提案、有宣傳，沒有反核方，以致於完全無招架之勢。本此，反核、擁核雙方對決，對擁核方所提對能源、核四的不對說法、假新聞，已受到一定程度的抑制。

二、宣揚反核理念，普遍告知國民正確的能源知識、核四的真相。

如某民調所顯示，竟有40 %民眾仍以為目前我國主要發電方式是倚賴核能發電，這是錯誤的(才8 %而已)，我們要趕快進行普遍正確的能源教育。何況進一步的，我們更要宣導良好的節能知識、推動節能減碳、公民參與、地方治理等，及改善對能源、核能及核四廠的認知，導正及辯駁一些國內對核四廠的不對說法、假新聞。對於以上，於宣揚、動員民眾簽署「廢核.再生」公投案的過程，已達到一定的成效。

三、經由以上行動，提升、堅定民眾的反核信念；及支持政府的「非核家園」政策之社會支持度。

最後，我們仍要說，最主要原因是我們努力不足，謹向所有的支持者說抱歉。這些支持者包括：所有的參與簽署的反核者/支持者、幫忙宣傳及擴充簽署的朋友、贊助經費者、各共同推動團體，及我們內部堅持努力至最後仍不放棄的伙伴同仁們。

我們也呼籲執政的政府，早日宣布廢除核四計畫，堅持、持續的「落實在2025年達成非核家園的目標」政策，就如9月23日陳建仁副總統在總統府接見2019 NNAF-Taiwan(亞洲非核論壇) 的國外出席代表、貴賓們所宣示的。我們不排除再度提案，我們仍有各種備案。在後續的約兩年期間，我們將繼續宣揚反核理念、推動能源治理、公民參與，以及推動能源轉型、氣候(變遷)緊急(減碳)行動。提升民眾的能源素養、民主素養，為下次的能源公投做好準備。

此次，環盟所推動的「廢核.再生」公投案簽署，在戰略上是成功的，但在戰術上沒有達成目標。未來，若是核四啟動運轉，除了又是一個大錢坑外，你會放心嗎?

台灣環境保護聯盟 敬啟