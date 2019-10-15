破紀錄！台灣設計展260萬人潮　亮點攻略一次看

（台灣英文新聞/劉怡均 屏東採訪報導）2019台灣設計展已於台灣「超級南」的屏東登場，國慶連假參觀人數達最高峰，累積參觀人數更破紀錄達260萬，展覽以台糖縣民公園為主展區，還有屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區為衛星展區，主展場更打造成具有設計感的「超級市場」，串連屏東在地文化，並加入新住民導覽志工協助，展覽自即日起至20日止。

2019台灣設計展由經濟部與屏東縣政府為共同主辦，主題為「超級南－超級南方‧非常台灣」，主視覺邀請到三金設計師方序中操刀，空間設計則出自朱志康之手，另媒合中衛發展中心、工業技術研究院等與專業策展團隊規劃五大展區。

屏東縣府表示，展覽開放至今已達260萬人次朝聖，此次更加入新住民導覽志工，並特別提供東南亞語言版摺頁介紹設計展。



主展區內的「好屏未來式」推出便當獲大眾好評，每日限量供應（圖/台灣創意設計中心）

主展區內共有5大主題展覽及1家設計賣店，其中，未來式有限公司串聯台灣由南至北的好設計，現場推出以屏東農產研發設計料理的6款「好屏便當」，每日限量供應，可以品嚐到極具創意的屏東食材。

屏東縣府表示，台灣設計展邁入最後一週，加碼推出拍照送音樂會門票， 今（15）日至19日只要在主展區指定點，持手拿牌拍照上傳至屏東縣政府文化處當日臉書「我在超級南」貼文串，就有機會獲得卡列拉斯、迪士尼音樂會門票。

除了展覽以外，「超級南！超級專業攝影照徵件」比賽邀請民眾分為專業攝影組及手機攝影組參加，得獎之作品將會展出於勝利星村創意生活園區「將軍之屋—大樹冊店」，將於25日截止報名。

此外，屏東縣府也增加雙層巴士數量，將班次加倍為每日12班，接駁車也同步延長服務至晚上10點半，並增停生命樹站點，民眾可將車輛停放於中正勝利停車場，再搭接駁車逛展區。

該展將於20日截止，現在讓我們來看看展區攻略吧！更多詳情請前往官網及臉書查詢。

熱情好客的屏東本色



主視覺由方序中結合「超級南」主題精神及超市概念，以鮮明的「SS」象徵輸送帶，也代表屏東源源不絕的資源與美好，並特別邀請台味美學設計師廖小子（廖俊裕）揮毫「超級南」三字，展現屏東人瀟灑、熱情、充滿活力的性格。（圖/台灣創意設計中心）



展場的空間統籌朱志康將台灣人熟悉的「超級市場」搬到展場，環繞主展區的「超級假期」裝置藝術，將家樂福手推車搬到展場，並邀請民間高手雙龍園布袋戲團團主吳永興讓他動起來，就像遊樂場裡的雲霄飛車一樣帶來歡樂， 讓展區搖身一變成為熱情的「超級南」設計超市，這也是最具有屏東味的設計超市（圖/台灣創意設計中心）

主展館台糖縣民公園Ｘ5大特色主題

屏東西Ｘ香蕉博士「蕉朋友」！



經過設計巧思包裝的農產品更具質感（圖/Lyla Liu）



「營養學堂」舉辦論壇及講座，農產品不只營養身體也豐富心靈（圖/Lyla Liu）

由擅長以設計連結在地產業與日常生活的無氏製作負責人吳孝儒擔任策展人，主軸探討屏東特色產業，深入屏東這個台灣農業大縣，透過 檸檬、鳳梨、香蕉、咖啡、可可、紅藜 6 種農產，帶領民眾探索屏東農業從傳統走向超級的脈絡，運用設計思維梳理脈絡、轉化加值，重新串連設計觀點與地方產業。

屏動能Ｘ運動品牌



多家台灣運動品牌於此處展出（圖/台灣創意設計中心）

由中衛發展中心及桔禾創意張漢寧總監共同策劃，以屏東在地體 DATE 育賽事、選手故事為主軸，表達屏東人的運動能量及競賽佳績，同時認識經濟部工業局推動之 MIT 優質運動產品及創意生活業者商品，呈現台灣運動用品的細膩設計是如何拚出屏東的運動動能。

屏東製Ｘ觀光工廠



想要製作自己專屬的「小鮮肉」包子嗎？（圖/台灣創意設計中心）

由工業技術研究院與高田設計沈琮祐總監策劃，從通路的角度對應屏東知名物產，透過五感體驗讓製造業走向觀光，呈現出看見屏東、來自屏東、體驗屏東三個場域的規劃，從中展現出屏東人的在地情與實在心，讓民眾透過參觀與互動體驗，一同探索觀光工廠。

屏東YAＸ挖掘在地冷知識



（圖/台灣創意設計中心）



刷條碼可以獲得詳細資訊，更深入理解屏東（圖/台灣創意設計中心）

由蚯蚓文化游智維總經理擔任策展人，藉由「轉換視角」，以全新的角度觀看屏東的每個景點、每件事，藉由文字故事的閱讀重新理解這片土地，打開對屏東的想像，如同孩子般地將對新事物的學習轉換成日常事物的觀看方式，將景點轉換成故事，而故事將變成前進的路徑。

屏安村Ｘ長照樂趣



隨著屏東人口老化，長照成為重要課題（圖/台灣創意設計中心）

由 5% Design Action 社會設計平台楊振甫博士擔任策展人，以屏 東「安居樂業」為訴求，透過社會設計嘗試回應目前在「全齡共融、失智友善」的需求及挑戰，重新定義日常社區可看到的場景與人物，思考健康促進、青銀共創、失智症在地照護的全新可能。

屏東事Ｘ勝利星村



透過音樂、詩歌等形式發現屏東之美（圖/台灣創意設計中心）

方序中除了設計主視覺，身為屏東東港人的他更讓文博會的屏東館「回家」。衛星展區中的勝利星村創意生活園區由方序中策展，以「屏東事」 為題，採集屏東動人故事，結合聲音、影像及生活物件。