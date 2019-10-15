不滿加泰隆尼亞獨派領袖遭判重刑　巴塞隆納湧示威人潮

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）西班牙自治區加泰隆尼亞獨立危機於週一（14）再度爆發。西班牙最高法院在判處九位獨派領袖九至13年刑期後數小時，加泰首都巴塞隆納便出現抗議人潮，其中也有許多示威者聚集在機場抗議，隨後警方清場，多位民眾受傷。

西班牙最高法院週一針對加泰隆尼亞自治區政府在2017年發動獨立公投並於隨後自行宣布獨立等事做出最後判決，九位獨派領袖暴力叛亂罪雖獲不裁定處分，但仍因內亂罪、不當使用公款，以及抗命（disobedience）定罪。

在法院宣布判決後，示威者走上街頭，其中巴塞隆納普拉特機場（El Prat）聚集數千人，試圖阻止乘客進入航廈並干擾機場運作。根據《衛報》，許多示威者自行開車前往機場，也有人搭火車及捷運，而當警察關閉車站後，示威者遂步行3.5小時路行至機場。

隨後西班牙國家及加泰隆尼亞自治區警方於機場清場，數名警察在機場第一航廈內用警棍毆打示威者及記者，也有報導稱警方使用了海綿彈，機場內一片混亂，至少13人受傷，超過60航班取消。

根據最高法院判決，加泰隆尼亞前副總統容克拉斯（Oriol Junqueras）因內亂罪及不當使用公款遭判處13年徒刑，並褫奪公權13年；加泰前外交部長洛梅瓦（Raül Romeva）、勞動部長巴薩（Dolors Bassa），以及自治區政府發言人圖勒（Jordi Turull）也均因內亂罪及不當使用公款判處12年徒刑，褫奪公權12年。

此外，加泰隆尼亞前議長福卡德爾（Carme Forcadell）遭判處11年半徒刑，而前內政部長福恩（Joaquim Forn）和地政（Territorial Administrations）部長拉爾（Josep Rull）則各被判10年半徒刑。

西班牙最高法院在宣布裁決後不到五小時，便針對加泰隆尼亞前總統普吉德蒙（Carles Puigdemont）發出國際逮捕令，以內亂及不當使用公款等罪嫌通緝普吉德蒙。普吉德蒙是2017年加泰獨立公投的主要推動者，隨後流亡至比利時布魯塞爾至今。

在判決出來後，容克拉斯透過推特敦促支持者不要放棄追求加泰隆尼亞獨立，「我們將比過往都更有力量且更有信念地返回。」 「感謝所有人。繼續奮鬥，因為我們將永遠奮鬥，」容克拉斯說。

西班牙代理總理桑切斯（Pedro Sánchez）則表示，西班牙政府尊重最高法院的裁決，法院的審理滿足了正當程序，也保持透明度及權力分立。他指出，加泰羅尼亞獨立運動試圖顛覆西班牙憲法，並造成加泰社會內部分裂，卻「拒絕承認反對加泰獨立佔大多數。」

桑切斯指出，「沒有人能超越法律……在西班牙這樣的民主國家，沒有人會因其思想或政治行為而受到審判，而是因為犯罪行為而遭到法律制裁。」