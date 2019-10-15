掰了北京 布拉格市長晤徐斯儉 還原終止姐妹市過程

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理）外交部次長徐斯儉14日在布拉格會晤市長賀瑞普，布拉格市議員透露，「一中條款」原本就有爭議，多次向中方交涉，卻得不到任何回應，因此7日才決定終止與北京的姐妹市關係。

前往布拉格參加「公元兩千論壇」（Forum 2000）會議的徐斯儉，昨（14）日會晤布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib），與會的嘉賓還包含：同屬海盜黨的布拉格市議員柯索娃（Michaela Krausová）和捷克眾議院議員米哈樂（Jakub Michálek）、智庫「解析中國」（Sinopsis）負責人馬定和（Martin Hála）等人。

2016年3月，中國國家主席習近平訪問捷克，在時任布拉格市長克爾娜喬娃（Adriana Krnáčová）的推動下，與北京締結為姐妹市。布拉格在姐妹市協定的第3條承諾遵守「一個中國政策」，並認知「台灣是中國不可分割的領土」。

中央社引述柯索娃說法，當年中國國家主席習近平首度訪問捷克時，她在街上揮舞代表西藏流亡政府的雪山獅子旗，卻遭警察逮捕，這件事帶給她很大的衝擊，因此去年底選上市議員後即在議會提案，推動刪除這項條款。由於中方完全不理會，布拉格才決定終止與北京的姐妹市關係。

其實早在賀瑞普去年底甫上任，即有意廢除與北京姐妹市協定的一中條款，並率團訪問台灣。中國為了報復，過去半年接連取消4個捷克重要表演團隊在中國的巡迴演出行程，在捷克政界和文化界引起軒然大波。

而針對捷克首都布拉格市解除與北京市的姐妹市關係，中國9日深夜也宣布解除這一關係，並言明布拉格市屢屢「干涉中國內政」，兩市「交往的政治前提和基礎已不復存在」。