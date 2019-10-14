倒數89天 ● 2020台灣總統大選【精選名句】韓國瑜：狗看到大雨都知道要爬上神明桌

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）2020台灣總統大選【精選名句】：蔡英文、韓國瑜、呂秀蓮

【更新時間：(GMT+8) 2019/10/14 22:05】

韓國瑜的名句

「狗看到大雨都知道要爬上神明桌」

日本13日受到哈吉貝颱風的摧殘，24小時內降下全年三成的雨量，造成新幹線毀損、河川潰堤及嚴重淹水與人員死傷等重大災情。韓國瑜臉書表示，突如其來的極端天氣衝擊全球，高雄也常年受到洪災困擾，許多地方連狗看到大雨都知道要爬上神明桌。

蔡英文的名句

「促進『數位時代』跨國經濟整合」

14日，總統蔡英文正式宣布，委請台積電創辦人張忠謀擔任2019年台灣APEC領袖代表，11月率領台灣代表團前往智利聖地牙哥，盼能促進「數位時代」跨國經濟整合。蔡英文交付代表團兩項任務：

1、把台灣這幾年致力推動「數位社會」及 「智慧國家」的決心和成果，清楚傳達給所有APEC成員。

2、把台灣在實踐經濟賦權，縮小數位落差方面的努力，分享給國際夥伴，共同推動亞太區域經濟的包容性及永續成長。

呂秀蓮的名句

「製造亡國感的人，沒資格選國家領導人」

呂秀蓮14日再度批評，總統蔡英文與中國國民黨總統參選人韓國瑜，都操作人民的亡國感，2020台灣人民應該要選擇第三條路，也就是選出能讓國家安全、社會安定、人民安心的總統、副總統。呂秀蓮指出，「我們正面對錯亂的世代、是錯亂的國家。」呂秀蓮抨擊，製造亡國感的人，沒資格選國家領導人，2020台灣人民不應再選黨不選人，而是選人不選黨，呼籲人民不要再讓國、民兩黨繼續綁架，應選出和平中立、有信心、有安心，能獲得國家安全、社會安定、人民安心的總統、副總統。

呂秀蓮說，她完全尊重韓國瑜主打中華民國牌，但應該要加上「中華民國重返聯合國」的政見，不要只在台灣針對台灣人喊中華民國，而是要勇敢把中華民國的國旗帶上中國大陸，不要「看到中國人就龜縮」。