上週外資在集中市場買超54.97億元，買超國巨1.74萬張最多，另賣超群創3.49萬張最多

根據台灣證券交易所統計,上週(2019/10/7~2019/10/9)外資在集中市場總買進金額為999.30億元,總賣出金額為944.33億元,買超為54.97億元,另統計自2019年年初至10月9日止,外資總買進金額為5兆9,919.97億元,總賣出金額為5兆9,727.65億元,累計買超為192.32億元。

外資總持有股票(包括原始股東持股及自集中市場買進之持股)市值為13兆5,941.78億元新台幣,占全體上市股票市值的41.39%,較10月4日的13兆5,309.82億元新台幣,增加631.96億元。

就個股比較部分:

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為:

第一名:國巨:買進28,340千股,賣出10,975千股,買超17,365千股。

第二名:台積電:買進59,149千股,賣出45,019千股,買超14,130千股。

第三名:華通:買進31,985千股,賣出18,010千股,買超13,975千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為:

第一名:群創:買進32,114千股,賣出66,993千股,賣超34,879千股。

第二名:旺宏:買進23,145千股,賣出42,369千股,賣超19,224千股。

第三名:開發金:買進13,499千股,賣出31,179千股,賣超17,680千股。