勞動部認定UberEats及foodpanda　與外送員為僱傭關係

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）繼桃園市10日晚上11點多發生馬姓Foodpanda外送員死亡車禍，昨(13日)晚台北市又發生黃姓Uber Eats外送員死亡車禍，接連兩起食物外送員死亡車禍案件，引起政府重視。其中桃園市政府勞動檢查處今天中午會同勞動部、台北市政府前往Foodpanda公司聯合稽查。

綜合自由時報與中央社報導，勞動部今(14)日針對食物外送業者foodpanda及Uber Eats勞檢，認定兩家業者與外送員屬僱傭關係，要求業者提供相關資訊，若未提供屬情節重大，依勞基法分別最高裁罰新台幣175萬元。

針對foodpanda及Uber Eats初步勞檢結果，勞動部今天臨時舉行記者會說明。

中央社引述勞動部職業安全衛生署長鄒子廉表示，因為兩家業者合約內容，包括如無法於選擇時段提供服務須於24小時內回報公司、服務期間穿著制服、使用制式品牌圖樣保溫箱、黏貼機車車身品牌圖樣貼紙等規定，研判該業者對於罹災者具有一定程度的指揮監督，兩者間也存有組織從屬性，據此認定雙方應具僱傭關係。

鄒子廉針對勞檢結果表示，兩家業者均遲未提供勞工名卡、工資清冊及出勤記錄，若不提供，屬情節重大，會依勞基法第7條、23條第2項及30條第5項，分別給予最高罰30萬元、100萬元及45萬元，合計175萬元。

另外，鄒子廉說，因兩名勞工屬於僱傭關係卻都沒有勞保，會移請勞保局針對保險部分依法加保，並依勞保條例給予業者相關處罰；至於兩名勞工因工作死亡，雇主也須於期限內給予勞基法第59條規定的職災補償。

保險部分，鄒子廉說，這週勞動部會與金管會及業者討論，包括保險種類、保費由誰負擔等，不希望因為投保讓外送員增加負擔；若是承攬關係，目前先以食物外送作業安全指引裡面針對危害告知的部分進行連結，有關保險的部分要書面告知確認，若未盡職責會以職安法第26條處理。

鄒子廉強調，如果是僱傭關係本來就要投勞保，是否有意外險是業者另外加保；若確定是屬於承攬關係，會先與金管會和業者談相關險種，應用何種保險機制；現在面對新經濟模式是要逐步展開，如從外送業者風險高的先處理，其他行業再逐一處理。

鄒子廉說，由於foodpanda及Uber Eats中登記工作者人數分別是3萬與2萬左右，但也有登記後並未實施勞務（即未送餐），就沒有勞僱關係的明確性，這都要進一步確認；另外將於2週內，針對所有食物外送平台業者實施專案勞檢，會再對外說明專案檢查結果。