諾貝爾經濟學獎揭曉　美法3學者研究對抗貧窮摘桂冠

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）2019年諾貝爾經濟學獎得主今天(14日)揭曉，美國學者巴納吉、法籍經濟學家杜芙洛和美國學者克里莫，因開創解決全球貧困問題的實驗性方法，共同獲得殊榮。

他們創新的實驗性作法，改變了發展經濟學(Development Economics)面貌。

瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）表示：「有關對抗全球貧困問題的最佳方式何在，今年的得獎人引進新方法，以找出可靠的答案。」

1972年出生於法國的杜芙洛（Esther Duflo）在美國麻省理工學院（MIT）任教，ˋ現年47歲的她是史上第2位獲得諾貝爾經濟學獎的女性，也是這個獎項最年輕的得主。

另兩位得主麻省理工學院福特基金會（Ford Foundation）國際經濟學教授巴納吉（Abhijit Banerjee）1961年生於印度孟買，美國哈佛大學教授克里莫（Michael Kremer）1964年生於美國。

諾貝爾醫學、物理學、化學、文學獎與和平獎得主已分別在上週的7到11日陸續出爐，今天公布的經濟學獎得主，為2019年諾貝爾頒獎季劃下句點。

諾貝爾獎得主可獲頒一張證書、一面金牌和獎金900萬克朗（約新台幣2807萬元），若得主超過一位，則獎金平分或依比例分配。

頒獎儀式將於12月10日，即諾貝爾逝世紀念日當天在瑞典首都斯德哥爾摩舉行。