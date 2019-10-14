【快訊】南韓女藝人雪莉驟逝　震撼演藝圈

更新時間: 2019-10-14 20:29

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 南韓媒體報導，本名崔真理的知名女團f(x)前成員雪莉，今(14)日被發現死於家中，警方已著手調查，事件再度震撼近期風波不斷的南韓娛樂圈。

消息傳出後她的前隊友Amber和其他曾與她合作過的藝人都在社群媒體發文悼念。台灣天后蔡依林更是在微博PＯ文直說好難過，「希望患有抑鬱症的孩子們，一定要選擇自己，再給自己一些機會。」

蔡依林PO文悼念雪莉

歌手兼演員的雪莉是由經紀人在今天報案稱，發現雪莉在位於城南市的家中身亡。據悉現場未發現遺書。由於雪莉長期受網路惡意留言困擾，可能因此受憂鬱症影響走上絕路。

經紀人並表示，自昨天下午6時30分和雪莉通話後就一直未能取得聯繫。警方稱，崔真理一個人住，家中並未發現犯罪跡象，將進行詳細調查。

雪莉是在2009年以女團f(x)成員身分正式出道，2014年暫停演藝活動，2015年退團並改行做演員，近期擔任綜藝節目《惡評之夜》主持人。

中央社報導，f(x)是SM娛樂於2009年推出的韓國女子組合，由5名成員組成，包括中國籍Victoria（宋茜）、台灣裔美籍Amber、韓國籍Luna、雪莉及前少女時代成員Jessica潔西卡的妹妹Krystal，由宋茜擔任隊長。

2015年8月7日，雪莉退出f(x)，組合以4人形式繼續活動。2019年9月，宋茜、Amber、Luna相繼因約滿離開公司。

自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。

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