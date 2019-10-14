隱匿延遲通報？　禾馨月子中心10嬰RSV群聚感染

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台北市士林區「禾馨產後護理之家」遭到家屬爆料，院內初生兒爆發呼吸道融合病毒群聚感染，月子中心卻疑似隱匿延遲通報，且一度對家長宣稱只是過敏。

鏡週刊報導，今年初剛開幕的台北市士林區「禾馨產後護理之家」無論是設備或環境設施都主打高檔質感，吸引不少民眾、政商名流砸大錢入住，但日前卻爆出高達10名的初生兒出現呼吸道融合病毒群聚感染，院方卻疑似隱匿延遲通報。

另外，一名月子中心員工向週刊表示，早在9月底就陸續有4名寶寶出現呼吸有異音、打噴嚏、咳嗽、哭聲有痰的情況，但月子中心的兒科醫師竟向家長宣稱：「只是過敏造成的鼻涕倒流。」

疾管署今（14）日已證實該月子中心爆發呼吸道融合病毒群聚感染。中央社引述疾管署副署長羅一鈞受訪時說法，該月子中心在9月24日至10月4日，陸續有10名新生兒出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，經過檢驗確定為呼吸道融合病毒群聚（RSV）感染，該月子中心10月9日才通報。

羅一鈞說，目前還有3名寶寶住院治療，7名寶寶已康復回家或返回該月子中心隔離休養。

根據傳染病防治法及相關規定，機構發現傳染病群聚事件時，應立即通報地方衛生主管機關，若有延遲通報疏失，依照傳染病防治法，最高可處新台幣1萬到15萬元罰鍰。

針對媒體揭露該機構疑似延遲通報，台北市衛生局已展開追蹤調查，並要求該機構加強感控管理措施，落實洗手和環境教育。

人類呼吸道融合病毒傳染性高，容易群聚感染，更是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的最主要原因，其中嬰幼兒感染後易併發重症。統計發現，在台灣，每年約有1000名嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒而住院，高達9成為2歲以下的嬰幼兒。

呼吸道融合病毒病程進展相當快速，只需2、3天的時間，便可能從發燒的症狀發展為嚴重的呼吸窘迫，進而演變成肺炎或支氣管炎，甚至也可能造成呼吸功能衰竭或死亡。根據目前統計，5歲以下孩童感染呼吸道融合病毒有5%至10%會轉為重症，死亡率約1%。

「禾馨士林產後護理之家」也在官方臉書說明並發出聲明表示，9月24日起雖陸續有寶寶出現一點流鼻水的症狀，但並沒有發燒，10月5日清晨有些寶寶症狀加劇，於是啟動院內的篩檢流程，開始針對月中寶寶及護理人員進行篩檢。確認是RSV病毒感染後，於10月8日通報疾管署。

禾馨表示，此次感染據初步研判，雖非機構因素所造成，但內部均已加強個別感染後續專業處理。