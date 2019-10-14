助新住民順利就業 南市勞工局專業師資分享職場觀念

為協助新住民順利就業，臺南市勞工局邀請專業師資針對職場溝通、人際關係及發現自我職場優勢定位等議題，進行分享，勞工局同時也安排至麥當勞進行職場參訪，盼協助新住民順利就業。

根據統計，台南市內約有3萬5千多位新住民，分佈在社會個角落。由於來自不同國家，他們在求職路上經常遇到語言、文化上的隔閡及學經歷、專業等問題。

因此，勞工局希望藉由本次活動，透過講師實務經驗分享來讓新住民朋友發現自己職場的優勢及定位，建立正確的職場觀念，同時也讓新住民朋友能藉此機會認識新朋友建立支持人脈關係，蓄積個人職場競爭力，成功跨出職場第一步。

學員至「麥當勞」進行職場參訪及體驗，學員們對於這初次的職場體驗活動都覺得新奇及有趣，學員在麥當勞金華門市吳明益經理的帶領之下，認識食品服務業的工作內容、環境及工作流程，另學員們還體驗了製作蛋捲冰淇淋及咖啡拉花。

學員黃小姐說製作蛋捲冰淇淋看起來好像很容易，但實際做起來是有它的專業及訣竅的，有時一不小心就會出錯，真的是不容易。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，新住民是未來職場就業不可忽視的新力量，希望各企業公司行號能提供新住民就業的機會，順利在臺南找到工作，讓臺南成為新住民的第二個家。（新聞轉載自新住民全球新聞網）