2019 ITF 國際旅展 台北美福年終獻優惠

年度觀光盛事的「ITF 台北國際旅展」於 2019/11/8-11/11 在南港展覽館盛大舉行，台北美福大飯店將於四樓攤位編號 N304 獻上各式超值優惠餐券與住宿券，折扣下殺 39 折起。受 封餐券王的「彩匯自助餐券」於各餐期推出「買四送一」的超 值套券，平日下午餐每人 NT$680，享用美味的現切爐烤美國牛 肉、澎派海鮮及各式異國珍饈。除了自助餐券，囊括館內四間 餐廳的「超值美食通用券」，一券在手遊走台港日義四種不同風 情的美食，可以選擇潮粵坊招牌的明爐烤鴨三吃或港式煲雞共 享餐，亦可選米其林餐盤推薦的米香台菜餐廳的三人合菜或四 人共享餐；想品嚐日式套餐，晴山日本料理獻上鐵板、火鍋、 串燒、鰻魚等四種雙人套餐；或選擇 GMT 義大利餐廳的美國肋 眼牛排雙人套餐或廣受歡迎的雙人假日早午餐，十大優惠擇一 享用，旅展價每張 NT$2,380，最高可兌換價值 NT$3,828 餐點， 團購五張每券再享優惠價 NT$2,200。

除了美食，還有獲得米其林推薦住宿的美福客房，有價 值 NT$16,170 的「行政客房平假日雙人住宿券」，旅展價每張 NT$6,999；三人同行或四人住 宿可選擇價值 NT$22,891 起的「菁英客房平假日住宿券」，旅展價每張 NT$8,999 起，每款住 宿券依券面人數均提供有彩匯自助早餐。

旅展現場亦不定時推出備受矚目的快閃優惠，有每 券 NT$2,999 的「彩匯平日晚餐雙人快閃券」(約 68 折)，以及每券 NT$1,111 的「彩匯自助平 假日通用快閃券」，可兌換平假日自助早餐兩客，亦可加價兌換平假日午餐或晚餐一客，展場 購券還可享消費滿額禮，年終最終檔還不快找朋友同行。不便到場購券的民眾，台北美福於 10/14-11/15 推出線上旅展，不出門也能夠鍵盤搶購