打臉來的太快就像龍捲風！中國騰訊悄悄復播NBA

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）挺港推文在中國掀起風波，官媒央視與騰訊先後宣佈停播NBA賽事。現在有網友發現，騰訊體育已悄悄復播NBA球賽，讓許多鍵盤愛國者玻璃心碎。

根據統計，中國約有將近5億NBA球迷。騰訊體育今年7月耗資15億美元天價買下未來5年NBA中國數位媒體轉播權，刷新中國市場體育版權價格，原本以為可以透過賽事直播、原創節目等為騰訊帶來巨大流量及客源。

沒想到10月初火箭隊總管莫雷一則推文引爆戰火，央視體育頻道宣佈暫停轉播NBA賽事，並停止一切與NBA的合作交流，騰訊體育緊接著宣佈停止轉播，。

但隨著NBA上海及深圳場的爆滿，中國外交部發言開始軟化，美中貿易戰13日達成初步協議後，從停播到復播，只用了一個星期，騰訊官網今（14）日悄悄後恢復部分賽事轉播，但莫雷所屬的火箭隊賽事依舊看不到。

騰訊此舉讓許多中國網友措手不及，紛紛表示「變化太快，愛國憤青現在不知道槍口該朝向那邊了」「官方都說這事過去了不要提，你們還不趕緊閉嘴看比賽」「騰訊只是短暫愛國一下」「給國內部分頭腦簡單，只顧口嗨的人上了一課」「真尼瑪垃圾」「讓撕了門票的球迷多寒心啊」

還有網友表示「人家說我們六個月就忘記了，太高看了，我們幾天就忘了，說好的抵制沒抵成，大家給肖華道個歉。」

美中貿易戰自去年開打至今，終於在本月13日達成初步協議，中國同意向美國採購400億至500億美元農產品，取得實質性進展，對於NBA相對寬容。

就有理性中國網友就指出，這就是政治籌碼，貿易談判談的這麼順，官方不同意，借騰訊100個膽都不敢。平民本來就是政治的提線木偶，用完就丟，玩民粹，火容易燒到自己。