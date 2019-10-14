〈時評〉中國被NBA倒打一耙

NBA火箭隊總管莫雷力挺香港言論，引來央視、 騰訊決定停止轉播NBA上海熱身賽， 雖然中國政府介入的痕跡甚深，但熱身賽開打當天， 場內照樣高朋滿座，歡呼聲震耳欲聾， 原本希望透過資本手段制裁的中國，絕對沒有想到是自己摔了一跤， 反倒被自由市場給倒打一耙。



莫雷在推特上表達支持香港反送中運動， 原本為考量中國的市場，火箭隊還一度與莫雷切割。 火箭老闆佛蒂塔說：「莫雷言論不代表休士頓火箭。 我們在辦季前熱身賽，全是為了在國際上行銷NBA。 我們不是政治組織。」結果，美國許多政治人物紛紛發言表態後， NBA總裁蕭華出面支持莫雷行使言論自由。

莫雷的言論，在美國引起不同看法， 但最大衝擊是NBA在中國受到的衝擊。 中國政府雖未將NBA上海熱身賽喊卡， 但屬於政府的央視體育頻道，隨即宣布停止在中國轉播NBA賽事， 而且暫停與NBA一切合作事項。



不僅如此，騰訊才付出15億美元的續約天價， 取得NBA賽事轉播權，也隨即跟進表態，暫停轉播NBA， 同時下架所有賽事轉播。



同一時間，中國許多網站將NBA周遭產品下架， 幾乎各大熱門網站上，都看不到NBA的相關訊息。 這是中國最擅長的策略， 認為多數企業會在意中國10多億人口的市場，因此， 利用資本主義的龐大利益與誘惑，迫使其他國家向中國低頭、認錯、 賠不是。



如出一轍的技倆，近年來有許多台灣企業表態， 發表力挺九二共識等挺中言論，都是在這種壓力下所造成的。 而中國政府雖然不站在第一線，不過，卻是透過網友發動拒買行動。



NBA這次在中國遭受的困境和抵制， 除了網友呼籲拒買相關產品外，更進一步要求大家拒看NBA比賽， 並且不進場觀看球賽。不過，NBA上海賽正式登場後， 卻依然大爆滿，顯示中國政府私底下的操作、網友發動的攻擊， 都被打了一個大巴掌。

中國過去幾十年快速崛起，雖然早已掌握資本運作的邏輯， 也懂得利用資本市場去達到政治上的種種目的， 但這次NBA事件上明顯吃了大悶虧， 因為他們不清楚資本主義的另一個核心概念是自由經濟， 政府不應介入干涉，否則只會適得其反。

不論自由或民主，向來是中國最缺乏的精神， NBA事件不是第一遭，也肯定不會是最後一遭， 只要不重視民主自由的中國，不把黑手拿開， 那三不五時肯定就會踢到鐵板，只是中國永遠也學不乖。