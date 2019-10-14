〈時評〉中國被NBA倒打一耙

上海NBA季前賽廣告看板, 9日遭撤除 (美聯社)
NBA火箭隊總管莫雷力挺香港言論，引來央視、騰訊決定停止轉播NBA上海熱身賽，雖然中國政府介入的痕跡甚深，但熱身賽開打當天，場內照樣高朋滿座，歡呼聲震耳欲聾，原本希望透過資本手段制裁的中國，絕對沒有想到是自己摔了一跤，反倒被自由市場給倒打一耙。
莫雷在推特上表達支持香港反送中運動，原本為考量中國的市場，火箭隊還一度與莫雷切割。火箭老闆佛蒂塔說：「莫雷言論不代表休士頓火箭。我們在辦季前熱身賽，全是為了在國際上行銷NBA。我們不是政治組織。」結果，美國許多政治人物紛紛發言表態後，NBA總裁蕭華出面支持莫雷行使言論自由。
莫雷的言論，在美國引起不同看法，但最大衝擊是NBA在中國受到的衝擊。中國政府雖未將NBA上海熱身賽喊卡，但屬於政府的央視體育頻道，隨即宣布停止在中國轉播NBA賽事，而且暫停與NBA一切合作事項。
不僅如此，騰訊才付出15億美元的續約天價，取得NBA賽事轉播權，也隨即跟進表態，暫停轉播NBA，同時下架所有賽事轉播。
同一時間，中國許多網站將NBA周遭產品下架，幾乎各大熱門網站上，都看不到NBA的相關訊息。這是中國最擅長的策略，認為多數企業會在意中國10多億人口的市場，因此，利用資本主義的龐大利益與誘惑，迫使其他國家向中國低頭、認錯、賠不是。
如出一轍的技倆，近年來有許多台灣企業表態，發表力挺九二共識等挺中言論，都是在這種壓力下所造成的。而中國政府雖然不站在第一線，不過，卻是透過網友發動拒買行動。
NBA這次在中國遭受的困境和抵制，除了網友呼籲拒買相關產品外，更進一步要求大家拒看NBA比賽，並且不進場觀看球賽。不過，NBA上海賽正式登場後，卻依然大爆滿，顯示中國政府私底下的操作、網友發動的攻擊，都被打了一個大巴掌。
中國過去幾十年快速崛起，雖然早已掌握資本運作的邏輯，也懂得利用資本市場去達到政治上的種種目的，但這次NBA事件上明顯吃了大悶虧，因為他們不清楚資本主義的另一個核心概念是自由經濟，政府不應介入干涉，否則只會適得其反。
不論自由或民主，向來是中國最缺乏的精神，NBA事件不是第一遭，也肯定不會是最後一遭，只要不重視民主自由的中國，不把黑手拿開，那三不五時肯定就會踢到鐵板，只是中國永遠也學不乖。