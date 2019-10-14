台灣難波萬！台北君悅酒店於2019TTG旅遊大獎榮獲台北最佳飯店

亞太區旅遊界深具公信地位的年度盛事TTG旅遊大獎（TTG Travel Award），日前於泰國曼谷公佈第30屆得獎名單，台北君悅酒店於眾多飯店脫穎而出，奪得「台北最佳酒店」殊榮，為台灣唯一獲獎酒店，顯見台北君悅酒店長期深耕旅遊市場，為提升台灣觀光產業軟硬體品質所付出的努力。

創始於1989年的TTG旅遊大獎，下分「旅遊服務」（Travel Supplier）、「旅遊經紀」（Travel Agency）、「傑出成就」（Outstanding Achievement）以及「旅遊名人堂」（Travel Hall of Fame）四大類別，並由總部位於新加坡的TTG Asia媒體集團，聯合旗下TTG India、TTG China、TTGmice、TTGassociationsTTG-BTmice China與TTG Asia Luxury等刊物，自2019年4月1日至6月10日期間，開放旅遊相關業者以紙本或線上票選方式，在「旅遊服務」與「旅遊經紀」底下之各項目分開投票。每位投票者不僅只有一次投票機會，投票時亦須填寫個人相關資料，並由主辦單位隨機反向抽查確認，以保票選結果真實有效。

屬於旅遊服務類別下的酒店住宿，投票者依據「服務與設備」、「附加服務價值選擇」以及「在創意與服務最專業的行銷業務團隊」三大面向，選出心目中最理想的業者。台北君悅酒店除了優越的交通位置、完善的館內設施，加上以「人」為本的貼心服務品質，在軟硬體兼備的付出與努力下，果然在「台北最佳酒店」這個評選項目中稱冠。

台北君悅酒店總經理麥迪加對此表示：「能在亞太旅遊界盛事的TTG旅遊大獎中得到台北最佳酒店的榮譽，身為首間進駐台灣的國際連鎖酒店品牌，是對全體同仁給予高度肯定的最佳證明；除了便利的交通與完善的設備之外，更重要的是『將旅客放在心上』的優質服務。未來，台北君悅酒店亦將繼續秉持『我們關愛每一個人，讓他們能盡善盡美顯真我』的信念，提供最頂尖的軟硬體服務，為所有貴賓留下最美好的回憶，為提升台灣旅遊品質努力。」