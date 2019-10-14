台北北投雅樂軒酒店W XYZ BAR　秋意襲人

秋季不再只是大地色的季節，繽紛的色彩，為這個秋天妝點了更美麗的序幕。台北北投雅樂軒酒店W XYZ BAR，與韓系品牌beige chuu聯名在這個初秋裡，呈獻了最不一樣的法式沙龍下午茶，不僅在視覺與味蕾上有更深的層次，同時引進台灣小農，就地取材，利用當季富饒的食材，點亮了餐點的文化意涵。

經典的法式甜點－閃電泡芙（Éclair），在餡料上做了不同的創意搭配。用陽明山盛產的百香果搭配清香檸檬特製成百香青檸泡芙；焦糖蘋果泡芙則是用獨特的馬斯卡邦(Mascarpone)製成焦糖幕斯，清爽順口。另外，草莓覆盆子泡芙、香栗肉桂泡芙，也擁有獨特香氣，讓人彷如置身於甜蜜氣氛。除了精緻甜點以外，台北北投雅樂軒一改以往甜點為主的下午茶，在鹹食上也下足了功夫，甜鹹食交替之間，滿足口腹之慾，又能讓食物不會過於甜膩。鹹食推出的酪梨燻鮭魚巧巴達、奶油蟹肉焗烤麵包及魚子鮪魚三明治，都帶來了海洋的鮮味，其中鮪魚三明治更以海洋之金－魚子提味，讓餐點的質感直線提升。而松露蛋三明治，使用秋天的高級食材－松露醬，咬下瞬間，口內香氣十足，讓人為之驚豔。

在秋季飲品部分，使用數種在地水果及蘇打水，調配出秋意果茶氣泡飲；您是否有過這樣的回憶，漫步淡水河畔，飲著「阿婆烏梅汁」，望著遠方大大的夕陽，和煦的餘光與愜意的晚霞？特製飲品「秋夕」為此誕生。使用淡水阿婆烏梅汁，搭配芒果醬、綠茶，輕輕放上了如同晚霞的洛神花片，喚醒美麗的景緻。

座落於淡水河畔、關渡平原間的台北北投雅樂軒，開放式的空間，擁有時尚科技、音樂及生活品味的獨特風格，您可以置身於此，品嘗著秋季下午茶，感染落地窗前的午後陽光，靜緻舒適的氛圍，無論是讀一本好書，或與朋友言語，都能成為最美的時光。不僅如此，入夜後的周末，W XYZ BAR搖身成為LIVE BAND BAR，點上一杯cocktail，沉浸在微醺的氣氛中，為夜晚畫上一個美好的句點。

豐盛的法式雙人下午茶組，還可點選咖啡（美式咖啡、拿鐵或卡布奇諾）及唐寧茶，無限暢飲。此外，貼心備有獨享單人下午茶套餐，可選擇一份鹹食及一份甜食，搭配一杯香檳或無酒精氣泡飲，再選擇咖啡或唐寧茶一杯，享受愜意的午後時光。