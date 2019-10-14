108.10.14 櫃檯買賣股票市場現況

櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年10月9日累積開戶數為16,339,194戶，較10月4日累積開戶數為16,326,494戶，增加12,700戶，增幅約0.08%。另本年10月9日現股當日沖銷累積開戶數為1,888,270戶，較10月4現股當日沖銷累積開戶數1,886,966戶，增加1,304戶，增幅約0.07%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年10月9日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,851戶較10月4日開戶數175,819戶，增加32戶，增幅約0.02%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至10月9日止日均值為305.00億元，總成交金額為56,425.07億元，其中盤後定價交易金額為187.66億元。另本年度截至10月9日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.77%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.81%。

(二)本年度第三季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,304人。

(三)本年度興櫃股票截至10月9日均值為7.39億元，總成交金額為1,366.66億元。

四、本年度上櫃有價證券截至10月9日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計645家，較上週(截至10月4日止)得為信用交易家數641家，增加4家。

(二)融資餘額為491.74億元，較上週(截至10月4日止)融資餘額491.72億元，增加0.02億元，增幅約0.01%。

(三)融券餘額為97,200張，較上週(截至10月4日止)融券餘額94,552張，增加2,648張，增幅約2.80%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.23%，較上週(截至10月4日止)之比例12.21%，增加0.02%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.36%，較上週(截至10月4日止)之比例0.36%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至10月9日止，累計營業天數187日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆4,666.17億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計112家557期，發行餘額為1兆9,033.80億元，較上週增加21億元。

(三)轉換公司債已上櫃計154家183期，發行餘額為1,225.23億元，較上週增加6.53億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.15億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計36家365期，發行餘額為9,579.41億元，本週無異動。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為36.32億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計656期約1,710.82億美元，較上週增加10.54億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為35兆1,726.02億元，日均值為1,880.89億元，包含：

1.買賣斷交易5兆7,214.31億元，日均值為305.96億元，佔總成交金額比例為16.27%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆6,744.34億元，佔買賣斷成交金額比率為64.22%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為2兆469.96億元，佔買賣斷成交金額比率為35.78%（包含政府債券8,541.18億元，日均值為45.67億元；普通公司債7,613.57億元，日均值為40.71億元；金融債券2,388.82億元，日均值為12.77億元；外國債券1,057.90億元，日均值為5.66億元）。

2.附條件交易29兆4,511.71億元，日均值為1,574.93億元，佔總成交金額比例為83.73%，其中等殖成交系統成交金額為4,472.20億元，佔附條件成交金額比率為1.52%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為7.32億美元，以人民幣計價之成交金額為28.99億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.07億紐幣，以南非幣計價之成交金額為2.75億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為106.34億美元，以人民幣計價之成交金額為133.13億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為3,355.00億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交3,355.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,449.50億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計510.91億元，本年度累計成交金額為346.23億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計792.91億元，本年度累計成交金額為596.13億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,521.74億元，本年度累計成交金額為1,299.32億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,816.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計606.53億元，本年度累計成交金額1,912.93億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計2.86億元，本年度累計成交金額117.02億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額3,798.58億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年10月9日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：775家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：17家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數1家(安碁資訊)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：1家(東捷資訊)

(六)待審議：5家 (明達醫、捷流閥業、伊雲谷、映興、山富)

二、截至108年10月9日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：240家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：26家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：4家 (奇邑、匯僑、松果、美達科技)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：28家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年10月9日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：89家

(二)累計登錄創櫃板家數：157家

(三)當年度累計輔導家數：24家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年10月9日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,104家

五、截至108年10月9日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.10.13~108.10.19)：

(一)一般類股： 無

(二)興櫃股票：

6699 奇邑【元大、富邦】 (108年10月14日)

6754 匯僑設計【凱基、富邦】(108年10月16日)

6740 松果購物【國泰、中國信託、群益金鼎】(108年10月16日)

6735 美達科技【群益金鼎、華南永昌】(108年10月18日)