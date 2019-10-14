〈財經主筆室〉要當台灣航空業「阿聯酋」　星宇至少先過兩關

長榮集團張榮發家族近來頻頻登上新聞熱搜榜，除爆出黑道介入經營權之爭外，星宇航空新制服和機艙設備發表會也在近日舉辦。長榮小王子張國煒確是話題製造者，發表會才剛結束，網路上就引發熱烈討論，「星粉」紛紛追問哪裡買得到新制服？如今距離星宇航空真正飛上天空倒數4個月，張國煒要打造台灣航空業的Emirates（阿聯酋航空），屆時會為台灣航空界帶來怎樣的改變，相信許多人拭目以待。

星宇航空預計在明年(2020年) 小年夜正式開航，張國煒才剛在松山文創頂樓舉辦完一場時尚秀，發表保密多時的星宇航空制服和機艙設施，接著張國煒將到德國漢堡，親自把星宇航空的首架A321neo單走道客機給飛回來，預料又將掀起另波新聞熱潮。而張國煒在年輕人及網路族群裡極受喜愛，這種受歡迎的熱度，能否反應在未來星宇開航後業績表現上呢？

張國煒離開長榮集團後自己投資設立星宇航空，其實很多人並不看好，主要是航空業競爭太激烈，國際上很多航空公司營運困難且虧損嚴重。台灣地方不大，有一家航空公司就差不多，2家航空公司有點多但可互相競爭，如今張國煒再想分杯羹，未來星宇航空面臨來自同業惡性競爭壓力不小。

所謂同業當然就是指華航及長榮這本國兩大國際航空公司，但來自廉價航空的競爭壓力也不小，雖然張國煒自許星宇航空想吸收的是高端客人，但廉價航空這幾年來勢兇兇，對傳統航空業威脅還在不斷上升中，對星宇航空多少會帶來排擠效應。

民航局統計，廉價航空從2004年底進入台灣市場，2012年旅客量才突破100萬人次，但2018年已破1000萬人次，6年成長10倍速度相當驚人。去年台灣市場共有國內外23家廉價航空營運，總載客量達到1063萬3401人次，占台灣國際與兩岸航線旅客總量18.7%，比2017年16.6%，多了2.1個百分點，今年可望突破20%。與鄰近的日本、韓國、東南亞國家30%到50%佔比相較，台灣廉航市場仍還有很大成長空間。

星宇航空真正飛上天後，困難還是一大堆，除同業間競爭壓力外，不利於星宇航空還有兩大利空。首先是星宇航空即使拿到航線，航班能否爭取到好的時間帶更是重要，如今東南亞及東北亞旅客都爆滿，航空公司無法增班就是因為機場過度擁擠，初期想飛只能飛紅眼航班，很難滿足高端旅客需求。其次，星宇航空只剩4個月就要開航，至今桃園機場停機坪不足、沒空地蓋維修棚廠問題都還沒解決，有礙星宇未來發展。

航空業其實是個微利事業，必須靠錢來堆砌的行業，張國煒雖然善於製造話題來行銷，但過去長榮航空剛成立有長榮海運當後盾，現在沒有張榮發在背後支撐，很多人如今對星宇航空是冷嘲熱諷看待。張國煒曾說要超越長榮航空過往的成就並不難，坦言在長榮航空時早留了一手，星宇航空能不能如張國煒所說，要做台灣航空業的阿聯酋航空，我們就等著看吧！