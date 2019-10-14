竹縣「串串生活節」新瓦屋登場 用藝術串起多元族群情感

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「串串生活節」10月13日在新竹縣新瓦屋客家文化保存區熱鬧登場，本次活動設計闖關遊戲，讓民眾在闖關中認識各單位、聆聽社區故事，集滿14個戳章，集滿串珠，串起一條項鍊，大小朋友帶在身上，相當開心，現場環保局推動循環杯，提供現場民眾可以在活動當日租借杯子，減少一次性紙杯的使用。

現場還有手語翻譯員提供全程翻譯，結合與民眾生活切身相關的10個縣府局處、2個鄉鎮公所、文化局4大平台，以及微笑社區靜態展，更首度結合各鄉鎮10個地方文化館一起舉辦，在一年一度成果展中展示27個攤位，透過活動平台，讓不同領域攤位能互相觀摩交流，不管是生活或是藝術方面等等都能串在一起，串起不同族群之間的感情。

新竹縣新住民中心鼓勵姊妹們走出來，利用自身技能成為專業講師、不老合唱團結合社區長者，透過音樂關懷弱勢團體，發揮老有所用的精神、新豐重興社區從老古物看過去新庄子的歷史、關注水環境議題的關西在牛欄河畔組成古橋市集，推動友善環境理念等18個社區營造故事。

社區營造中心曾執行長表示，很高興這次新竹縣社區營造成果展能跟串串生活節串在一起了，在創意結合之下，首度與10個地方文化館一同舉辦，謝謝現場民眾一同認識社區營造。