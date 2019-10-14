外送員無勞建保權益恐受損 勞動部：擬年底推新法

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）台灣美食外送行業興起，是許多上班族午飯首選，但是接連2起外送員車禍身亡的案件傳出後，引發社會對外送員權益的疑慮。勞動部對此表示，已邀集律師及學者研擬新法規，預計將於年底上路。

《ETtoday》報導，Uber eats一名黃姓外送員，昨（14）日晚間送餐途中，遭轎車從後方追撞，導致其向前撞上前面另一輛轎車，黃姓外送員傷勢嚴重，被緊急送醫搶救，最後仍宣告不治。

10日晚間，一名foodpanda的馬姓外送員在送餐路上，與小貨車發生擦撞後，頭部撞上路邊花盆，送醫宣告不治。

接連3天2起外送員身亡事故讓外界議論紛紛，有網友質疑外送員權益是否沒有保障。對此foodpanda表示，由於公司與外送員工之間關係是「承攬」而不是「僱傭」，因此外送員不享勞建保。

勞動部司長王厚偉表示，「僱傭」或「承攬」關係得看案件的實際情況，不能由業者說了算。為防止類似情況一再發生，勞動部正在研擬新法規，保障外送員權益，預計年底上路。

《自由》報導，勞動部長許銘春表示，已於10月初發佈外送安全指引，並與7家業者座談，但業者隊友承攬或僱傭關係定義不一，勞動部會依現行標準進行處理，並透過專案檢查釐清關係，預計2週內完成7家平台檢查。