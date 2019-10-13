《禁蒙面法》生效滿一周 港民今發起「遍地開花」運動上街抗議

（台灣英文新聞/ 綜合報導）香港政府強推《禁蒙面法》，引起港民不滿，有網友發起「18區開花」行動，今（13）日在香港18區商場及主要幹道著黑衣戴口罩，進行抗議，港警施放胡椒噴霧驅離並逮捕抗議人士。

《聯合》報導，香港政府引用《緊急狀況條例》頒布《禁蒙面法》，禁止參加集會、遊行及非法集結的人士以各種方式蒙面，讓全港沸騰，發起更激烈抗爭。

今日的「18區遍地開花」行動，下午1點半左右人群開始聚集在大埔、青衣、沙田、觀塘、九龍灣、荃灣、屯門及太古等地商場，身穿黑色上衣戴上口罩，並高呼口號「光復香港，時代革命」，有示威者在沙田新城市廣場合唱反送中歌曲。

港警陸續出現在各商場抗議地點，並舉藍旗警告，之後開始施放胡椒噴霧驅離，並逮捕現場示威民眾。

隨著香港反送中運動示威者與港警的對立越趨嚴重，有臉書粉絲專頁12日貼文表示，大批香港黑警正準備攜家眷移民臺灣，呼籲我國政府慎防。

移民署表示，依現行規定，港澳居民可透過工作、投資、就學等16款事由移居台灣，但若申請人有事實足認為有犯罪行為、有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞、參加或資助恐怖或暴力非法組織或其活動而隱瞞不報等情，移民署得不予許可其申請。

移民署此發言也獲得台灣及香港網友一致好評，6小時內獲得將近5萬個讚，5千多個留言，超過1萬次分享，香港網友紛紛留言「感謝台灣」「感謝政府把關」「假如香港黑警攜眷移民到台灣，定必影響當地社區秩序，一定要好好把關。」等