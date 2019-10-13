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台中爆今年首例本土登革熱病例　疑遭印度旅遊之個案傳染

By 朱明珠, 台灣英文新聞
2019/10/13 17:29
疾管署防疫人員於台中市西屯區協和里本土登革熱個案活動地周邊查核病媒孳生源。（圖／疾管署）

疾管署防疫人員於台中市西屯區協和里本土登革熱個案活動地周邊查核病媒孳生源。（圖／疾管署）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）疾管署今（13）日公布新北市及台中市各新增1例本土登革熱病例，其中台中市則為今年首例本土病例，感染源疑似與一名曾至印度旅遊的境外移入個案相關。

疾管署表示，新北市個案為樹林區坡內里60多歲男性，與樹林區坡內里某菜園群聚相關，於10月11日因輕微發燒及疲倦症狀就醫，經NS1快篩陽性通報，於今(13)日確診感染登革病毒第一型，目前住院防蚊隔離中，接觸者無疑似症狀。

台中市個案為西屯區協和里60多歲男性，近期未出國，10月9日出現發燒及全身痠痛情形，並分別於發病當天及隔天就醫，經NS1快篩陽性通報，於昨日晚間檢驗確診感染登革病毒第二型，目前個案症狀已改善在家防蚊隔離，接觸者無疑似症狀。

該個案於可被感染期間活動地以住家周邊為主，且9月下旬確診之境外移入登革熱第二型個案(印度旅遊史)曾於西屯區活動地，距本案住家不到200公尺，不排除為可能感染來源，待進一步透過病毒定序以釐清感染源

今年截至目前國內共97例本土登革熱病例，為高雄市57例、台南市31例、新北市5例、台北市2例、桃園市及台中市各1例。另有418例境外移入病例，近一個月個案感染國家以越南、柬埔寨及菲律賓為多。

疾管署提醒出國民眾於返國後14天內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。
登革熱
台中市
疾管署

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