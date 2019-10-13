台中爆今年首例本土登革熱病例　疑遭印度旅遊之個案傳染

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署今（13）日公布新北市及台中市各新增1例本土登革熱病例，其中台中市則為今年首例本土病例，感染源疑似與一名曾至印度旅遊的境外移入個案相關。

疾管署表示，新北市個案為樹林區坡內里60多歲男性，與樹林區坡內里某菜園群聚相關，於10月11日因輕微發燒及疲倦症狀就醫，經NS1快篩陽性通報，於今(13)日確診感染登革病毒第一型，目前住院防蚊隔離中，接觸者無疑似症狀。

台中市個案為西屯區協和里60多歲男性，近期未出國，10月9日出現發燒及全身痠痛情形，並分別於發病當天及隔天就醫，經NS1快篩陽性通報，於昨日晚間檢驗確診感染登革病毒第二型，目前個案症狀已改善在家防蚊隔離，接觸者無疑似症狀。

該個案於可被感染期間活動地以住家周邊為主，且9月下旬確診之境外移入登革熱第二型個案(印度旅遊史)曾於西屯區活動地，距本案住家不到200公尺，不排除為可能感染來源，待進一步透過病毒定序以釐清感染源

今年截至目前國內共97例本土登革熱病例，為高雄市57例、台南市31例、新北市5例、台北市2例、桃園市及台中市各1例。另有418例境外移入病例，近一個月個案感染國家以越南、柬埔寨及菲律賓為多。

疾管署提醒出國民眾於返國後14天內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。