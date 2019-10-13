哈吉貝重創日本　造價逾90億元的新幹線列車恐報廢

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）強颱哈吉貝為日本帶來強風暴雨，造價估逾新台幣90億元的120節北陸新幹線車廂泡水，日本鐵道專家說，如果連車廂地板上的空調配線等也損壞的話，最壞的情況就是報廢。

日本放送協會（NHK）報導，JR東日本公司表示，哈吉貝侵襲帶來大雨造成千曲川氾濫，位於長野市赤沼地區的JR東日本長野新幹線機廠內的列車泡水。

根據JR西日本公司2015年揭露的公開訊息，製造120節（10編組）北陸新幹線車廂的費用需要約328億1100萬日圓（約新台幣92億7500萬元）；如果簡單試算，每一編組12節車廂約需花費32億8000萬日圓

JR東日本公司表示，長野新幹線機廠是專門用來維修保養或停放北陸新幹線車廂的設施。受颱風影響，到目前為止已確認停放在機廠內的10編組合計120節車廂泡水。

北陸新幹線包括JR東日本公司擁有的E7系列車，及JR西日本公司擁有的W7系列車，合計共有30編組；這次泡水的有E7系8個編組及W7系2個編組，占了北陸新幹線所有編組的1/3。

JR東日本公司等單位表示，目前仍無法預估何時能復駛，就算復駛也可能減班。

熟悉鐵道體系的工學院大學教授高木亮說，這有可能是史上首次發生這麼大規模的新幹線泡水事件。

高木亮說，新幹線車廂泡在污水中，必須要完全清潔乾淨才行，否則可能在啟動時起火。不過，要把車廂內的機電設備等各個角落完全清潔乾淨，是極度困難的任務，且單從影像來看，至少車廂地板下的機電組件可能要全數更換。

高木亮說，如果連車廂地板上的空調配線等也損壞的話，最糟的情況就是報廢，但影響層面相當大，而且要再重新製造出120節新幹線車廂也非易事。