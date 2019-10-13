讓朋友幫忙出餐恐被罰75萬 中市勞工局提醒新住民要小心

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）隨著民眾對異國美食接受度提高，許多新住民開設餐館販賣母國食物，忙碌時常讓母國家人或友人幫忙。台中市勞工局提醒，讓沒有工作簽證的外籍人士在店裡提供勞務已違反就業服務法，最高可開罰新台幣75萬元，並管制來台至少1年。

台中勞工局長吳威志表示，新住民朋友如有家人或同鄉來台探親或工作，應留意不可讓其在店內提供勞務，縱使只是好意幫忙，仍構成違反就業服務法第44條：「任何人不得非法容留外國人從事工作。」或第57條第1款：「雇主聘僱外國人不得有下列情事：一、聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外國人。」規定，可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，該名家人亦會遭裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並可能被管制再次來台年限至少1年。

此外，過去聘有外籍看護工的家庭，如外籍家庭看護工無法協助照顧長達1個月以上者，才可申請喘息服務，導致不少家庭面臨照護壓力，也間接影響移工休假權益。

為減輕雇主照顧壓力及維護移工休假權益，並保障被照顧者的安全與照顧品質，衛生福利部與勞動部自今年9月24日起實施放寬適用對象為「經照管中心評估屬長照需要等級第7級或第8級者，即可於外籍家庭看護工短時間休假時申請喘息服務」，歡迎多加利用。