台灣乳癌年輕化　堪稱世界第一　篩檢率卻僅有4成

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）每每到了10月國際乳癌防治月，世界各地便染上一片粉色的氛圍，不少國內外知名人士紛紛響應，擔任知名運動鞋品牌2019粉紅絲帶公益大使的曾之喬提醒年輕女性朋友「早期發現早期治療」，並與台中市衛生局保健科楊惠如科長，和中國醫藥大學附設癌症中心趙坤山院長、率領乳癌健檢團隊，為大家進行免費篩檢服務。

乳癌是女性最大的健康隱憂之一，在台灣，乳癌發生率高居女性癌症首位，根據調查，國人乳癌診斷年齡的中位數介在45~49歲之間，遠小於西方國家的70至74歲，相較之下非常年輕，幾乎是全球第一；且每年以翻倍速度持續成長中。

其實，乳癌是治癒率極高的癌症，前兩期的治癒率已超過九成，篩檢可降低死亡率47%，透過定期篩檢、兩年一次乳房攝影的檢查。但目前我國的乳癌篩檢率約僅有4成，因此，國健署呼籲符合篩檢資格的婦女朋友，可至醫療院所受檢，只要花個10至15分鐘時間即能完成檢查，達到早期發現早期治療的目的。

已連續十年贊助粉紅絲帶活動不遺餘力的SKECHERS與台中中友百貨，在國慶連假期間特地與台中市衛生所及中國醫藥大學合作，在12日粉紅絲帶公益日活動當天，將乳房攝影篩檢車直接進駐會場。

活動當天，粉紅絲帶公益大使喬喬除了分享自己一定做好乳房定期篩檢的經驗外，也邀請中台灣民眾，到中國醫藥大學乳房攝影篩檢車為健康把關，現場湧進許多民眾報名乳房篩檢，以實際行動響應SKECHERS公益日，讓乳癌自我防治不再淪為口號！

美國癌症研究所（AICR）曾提醒，高達38％的乳癌是可以預防的，因此，女性們除了多加注意自己是否有上述所提及的乳癌風險外，更應該從年輕時遠離菸、酒等危險因子，飲食均衡，養成規律的運動習慣，並適時釋放身心壓力。