強颱哈吉貝重創日本 　14條河川氾濫 至少10死

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）颱風哈吉貝昨天（12日）從日本靜岡縣登陸後，強風豪雨已釀成多處河川水位暴漲，長野JR東日本的長野新幹線車庫也淹大水，因颱風影響，目前已知有7人死亡、15人下落不明、124人受傷。

強颱哈吉貝昨晚（12日）將近7時（台灣時間6時）從日本靜岡縣伊豆半島登陸。夾帶強烈風雨而來的颱風哈吉貝導致日本多處下起紀錄性大雨，截至今天（13日）上午9時已知關東甲信、東北地區共有14條河川氾濫，至少已造成10死、16失蹤及128傷。

日本放送協會（NHK）報導，受到颱風哈吉貝的影響，流經長野縣內的千曲川在長野市、千曲市等地氾濫，多處地區嚴重淹水。

JR東日本公司表示，因為千曲川氾濫，位於長野市赤沼的JR東日本長野新幹線車輛中心新幹線車輛嚴重淹水。

長野新幹線車輛中心的周邊淹水成災，目前無法靠近確認詳細災情。這座車輛中心除了是新幹線車輛的車庫，同時也負責維修，現在整座車輛中心淹水，未來可能影響新幹線的通車及調度。

受到颱風哈吉貝的影響，長野縣內下起創紀錄的大雨。從11日開始降下的雨量，長野縣北相木村達411.5毫米、輕井澤町332.5毫米。

受到大雨影響，千曲川堤防潰決，流經長野縣內的上田市國分、千曲市雨宮、須坂市北相之島、小布施町飯田與山王島、長野市篠之井橫田、篠之井小森、穗保、中野市立花與栗林等地一片汪洋。

根據中央氣象局觀測，颱風哈吉貝目前已通過日本，即將轉為溫帶氣旋。不過哈吉貝仍擾亂空中交通，今天仍有不少航班取消或異動，提醒搭機的民眾一定要注意最新的航班資訊。