屏東首屆早午餐節太吸睛 200張限量餐券秒殺

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣獨特的早餐文化是國外遊客來台必嘗試的一環，屏東縣政府結合台灣設計展，在主展區外草坪開辦「2019屏東縣早午餐生活節」讓參與活動的民眾對於第一次在草皮上浪漫用餐感到相當新鮮有趣，大讚主辦方的用心，不過每場200張限量餐券也讓未買到的民眾紛紛表示扼腕。

「2019年屏東縣早午餐生活節」於10月11日開辦，主辦單位藉由「把餐廳搬到戶外」，翻轉了現代人的用餐習慣，讓大自然來擔任空調，加上花藝師高藝哲的巧手佈置讓整個活動會場佈置宛若戶外婚宴場合，舞台區的輕快音樂搭配現做的「屏食力-早安生活拼盤」，都讓參與活動的民眾對於第一次在草皮上浪漫用餐感到相當新鮮有趣.

屏東縣政府青年學院表示,台灣每年早午餐商機百億，就連連鎖餐飲集團都在搶食這一塊大餅，經調查全台西式連鎖早午餐店密集度已直逼便利商店，堪稱台灣轉角奇蹟，屏東更是全台灣早午餐店最密集的區域之一，因此在屏東推出早午餐生活節絕對再合適不過，這次活動期待植入『台北人約吃下午茶，屏東人就是要吃早午餐』的特有文化意象。

縣長潘孟安表示，這次首次辦理「屏東縣早午餐生活節」結合三大品牌早午餐-晨間廚房、咕嘰咕嘰、漫時光和8位職農共同設計一款獨一無二、食品安全百分百、美味100分的早午餐， 跟大家分享屏東一切的美好，讓早午餐變成一件浪漫的事、一個對屏東的好印象。