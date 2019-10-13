李智凱體操世錦賽摘銀 台灣史上首位連2屆奪牌

去年摘銅的「鞍馬王子」李智凱，12日在世界體操錦標賽鞍馬決賽，以總分15.433分摘下銀牌，也是台灣首位連續2屆在世錦賽奪牌的好手，而隊友蕭佑然以14.733分，拿下第7名。

2016年里約奧運金牌、英國名將惠特洛克（Max Whitlock）鞍馬決賽飆出15.500分，一舉摘金，而愛爾蘭選手麥克萊納根（Rhys McClenaghan）以15.400分鍍銅。

李智凱今年在體操世界盃墨爾本站、杜哈站相繼斬獲金牌，並在拿坡里世大運完成鞍馬2連霸，這次在德國斯圖加特舉行的體操世錦賽，先助中華隊搶下4張成隊的2020東京奧運門票，而在個人全能拿下第12名。

李智凱這次在世錦賽資格賽難度分6.200分、執行分8.766分，以14.966分、第3名晉級鞍馬決賽，而在男團決賽難度分維持6.200分，執行分拿下8.800分，合計15分，而在個人全能決賽，難度分和執行分都維持平盤，同樣獲得高分15分，在該單項並列第一。

李智凱12日在鞍馬決賽為第7位出場，並上調難度至6.500分，比賽過程動作流暢，執行分獲得8.933分，以總分15.433分，搶下銀牌。

李智凱去年世錦賽鞍馬項目，拿下銅牌，12日再次奪牌，為台灣史上首位連續兩屆在體操世錦賽奪牌的好手。

惠特洛克決賽儘管難度分與男團決賽同樣維持7.000分，但執行分增至8.500，總分15.500分，也是這次奪金的關鍵。

另一名台灣體操好手蕭佑然這次在世錦賽鞍馬決賽初登場，安排在第9位壓軸亮相，拿下14.733分，以第7名作收。