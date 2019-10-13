搶攻美國饕客的胃　台灣美食節於全美盛大開幕

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）外貿協會、經濟部國貿局與美國華人超市合作，12日起於其美國32間超市分店舉行「饗食寶島」美食節，藉此推廣台灣美味，期盼打入美國年輕消費族群。

洛杉磯台灣貿易中心與美國最大的華人超市「大華超市」合作，12日起至27日在全美32家分店舉行台灣美食節，展售100款以上的台灣食品。昨（12）日在羅蘭崗分店舉辦開幕儀式，有電音DJ、原住民舞蹈表演，吸引路人圍觀。

此外，活動現場還有提供數十種台灣食品免費試吃，包含：冰棒、愛玉仙草、鳳梨酥、太陽餅、奶茶、台式抓餅、乾拌麵、八寶粥、台式飲料等種類多樣的台灣食品，吸引怕大批排隊人潮。

緊接著在19日和26日也分別於德州奧斯汀與新澤西州愛迪生分店舉行兩場活動，讓消費者體驗最道地、優質的幸福台灣味，主辦方歡迎美食愛好者前往參與。

中央社引述駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥說法：「食物代表著一種文化，一種思維方式。在台灣，除了多元融合的美味，更有高規格的食品安全標準，讓世界各地的消費者吃得安心。」

大華超市是來自台灣的第一代移民在美國創立，擁有35年歷史，在全美有51家分店，涵蓋東西岸7個州，目前是美國最大的亞裔連鎖超市之一。