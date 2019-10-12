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倒數91天 ● 2020台灣總統大選【精選名句】蔡英文：中國國民黨不敢批評中國

By 柯錸, 台灣英文新聞－編輯
2019/10/12 21:50
蔡韓呂

蔡韓呂 (來源 維基百科)

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）2020台灣總統大選【精選名句】：蔡英文、韓國瑜、呂秀蓮

【更新時間：(GMT+8) 2019/10/12 21:50】

蔡英文的名句

「中國國民黨不敢批評中國　只會對台灣內部嚷嚷」https://backendimage.taiwannews.com.tw/photos/2019/08/30/1567180797-5d6947fdec9a8.png
中國國民黨總統參選人韓國瑜，日前批評「台灣的當前兩岸關係，就像失控列車，蔡英文的兩岸政策根本是『仇中害台』」。對此，總統蔡英文今(11)日表示，中國國民黨看待國際情勢還停留在舊時代的思維，但是現在趨勢已經不同，中國對這個區域的企圖心強烈，台灣必須謹慎面對；蔡英文表示，中國國民黨應該理解現在情勢，不要還是不敢批評中國，只會對內開砲，「實在無助台灣團結，無法守住台灣主權、與台灣人的尊嚴」。

「身為總統站出來守護國家主權不是挑釁」
蔡英文10日以「堅韌之國，前進世界」為主題發表國慶日談話～

  • 反對「一國兩制」，強調台灣無法接受一國兩制，這是兩大黨「不分藍綠」的基本共識，香港「因為一國兩制的失敗正處於失序邊緣」。

  • 中國依然以『一國兩制台灣方案』，不斷威脅我們，並且採取各種文攻武嚇；拒絶一國兩制是2300萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。

  • 一旦接受一國兩制，中華民國就沒有生存的空間。

  • 中國崛起跟擴張，以威權體制，結合民族主義和經濟力量，挑戰自由民主的價值和世界秩序；因此，「處於印太地區戰略前緣的台灣，成為守護民主價值的第一道防線」。

韓國瑜的名句

「兩岸目前不存在統一或獨立的條件」https://backendimage.taiwannews.com.tw/photos/2019/08/30/1567180782-5d6947ee6c707.png
中國國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，10日提出兩岸政策與4項主張，「一、捍衛主權，堅持一中各表；二、恢復互信，重建兩岸對話機制；三、建立內部對話機制，形成內部共識；四；以台灣民主化經驗給大陸借鏡，只有大陸民主化，才能真正確保兩岸和平發展。」
韓國瑜指出，蔡英文利用流行名詞「芒果乾」，把中華民國跟香港畫上等號。
韓國瑜表示，希望增加國人愛國感，及增加中華民國存在感；若執政交不出成績單，選舉一到就販賣亡國感騙選票。

呂秀蓮的名句

「有權者不能被寵壞」
11日，喜樂島聯盟推薦2020台灣總統連署人呂秀蓮表示，蔡英文總統可說是在藍營長大，成長與就業過程，與國民黨有密切的關係，可說是權貴集團當中的寵兒，並且在兩年半時間，就將民進黨所有的資產耗盡了。
蔡英文
韓國瑜
呂秀蓮
台灣總統選舉

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