美中達初步貿易協議　專家質疑缺乏具體承諾

（台灣英文新聞/國際組）美中今（12）天達成第一階段貿易協議，但據彭博報導，有專家對這份協議持懷疑態度。他們認為，本輪談判涵蓋議題範圍很小，且對智慧財產權等關鍵議題的承諾也不清楚。

彭博（Bloomberg News）報導指出，中方允諾加碼購買美國農產品，一年採購量達400億至500億美元，這不僅是川普的最大勝利，還能彌補美中報復性關稅戰開打逾一年半來，美國農業所受到的傷害。但雙方對於智慧財產權和匯率議題的承諾都不清楚。

這份協議能緩解市場恐慌心態，並降低各界對美國和全球經濟逐漸衰退的擔憂。貿易戰讓全球經濟前景黯淡。

但即使第一階段協議真能像川普所述得履行，這份協議涵蓋內容仍遠比川普原先設想的少，也遠小於今年5月兩國展開談判時欲討論的議題範疇。

前國際貨幣基金（IMF）中國事務部主管普拉薩（Eswar Prasad）表示：「協議幾乎沒有解決任何美中貿易和經濟衝突的主要根本源頭。」

普拉薩還說：「雙方在核心結構問題上，仍存有巨大分歧。」

彭博經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）和舒利亞提耶娃（Yelena Shulyatyeva）指出：「有正當理由懷疑，美中是否能達成小型協議。官員表示，將花費3到5週的時間確立細節。但過去的談判都在細節定案前就瓦解。」

前美國貿易談判代表、亞洲社會政策研究所（ASPI）副總裁柯特勒（Wendy Cutler）表示，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和商務部長羅斯（Wilbur Ross）過去兩年與中方協商，但談判內容都被川普拒絕。從本次協議輪廓來看，就像是這些以失敗告終的提案。

報導提到，或許最重要的是，第一階段協議沒有包含改變局勢的關鍵因素，也就是確保北京不會違背其承諾的執行機制。川普政府曾承諾，任何跟中國達成的協議都會以這項機制為基礎。

本次談判也擱置了美中最難取得共識的議題，包含美國長期以來對於中國工業政策的不滿，還有低廉電價和低利貸款等中國政府補貼措施。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）美中經濟關係專家甘思德（Scott Kennedy）說：「我懷疑有任何客觀上可被稱為協議的東西。」

「看起來美國希望找到方法，避免在未來數個月提高關稅，並讓金融市場打消疑慮，因此美國只願意就很小範圍的議題達成口頭協議。」

這次談判中國對智慧財產權問題的承諾也不清楚。川普政府先前依據「301條款」（Section 301）調查結果，向中國侵犯美國智慧財產權舉動祭出懲罰性關稅。

針對匯率操縱議題，梅努欽表示，在本輪貿易談判中，美中雙方已就外匯市場透明度達成新的共識，且美國願意考慮將中國從匯率操縱國名單中除名。

美中達成第一階段貿易協議，主要代表兩件事：川普可能獲得政治勝利，以及許多國家領導人所期望出現的轉變。

金恩與史帕丁律師事務所（King and Spalding）合夥人范恩（Stephen Vaughn）說：「今天是總統川普大勝的一天。我們再一次看到，美國在貿易談判中擁有巨大的影響力。」

前川普經濟顧問威廉斯（Clete Willems）說：「這不會使美中關係或貿易條件出現革命性變化，但這代表，兩國可以在重要議題上共同合作。」