「活著的」蟾蜍山聚落文化展　台北歷史悠久眷村登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北市「活著的」文化景觀蟾蜍山聚落可見眷村文化，集結古蹟及歷史建築，還有著名的唐山書店為主軸，舉辦「蟾蜍山聚落與她的朋友們」展覽，自即日起至20日止。

台北市文化局發布新聞稿表示，新店溪畔的台大公館商圈的蟾蜍山聚落，是一座由早期的軍眷與後期的城鄉移民共同築居的山城，區內保留了都市發展的軌跡，包含清代的水利設施、日治時期的農業研究佈局、中美協防的軍事地景、經濟發展後城鄉移民落腳臺北的自力營造聚落等，因其豐富的歷史文化及生態資源，已被登錄為臺北市文化景觀。

台北市文化局說明，該聚落內仍有140幾戶居民、2棟古蹟及8棟歷史建築，是一個「活著的」重要文化資產。今年以「蟾蜍山聚落」與「煥民新村」為核心，往外延伸至公館周邊最具指標性的獨立書店「唐山書店」進行地域性策展。

台北市文化局提及，展覽以「蟾蜍山聚落與她的朋友們」為名，經由五感體驗呈現小山生活的細膩、多元族群的生命故事及與自然共生的生活智慧；除了靜態展覽，民眾也可透過講座、走讀、沙龍等系列活動，共同體驗一座以社區為核心的人文生活場域。

台北市文化局強調，展區分為蟾蜍山與公館唐山書店。蟾蜍山展區包含戶外廣場與聚落客廳，座落於廣場的小屋，展出城南水岸與蟾蜍山聚落充滿故事性的歷史脈絡、豐富的自然生態，以及社區對於聚落未來生活情境的想像。

另外，作為展覽主場的「煥民新村」是台北現存歷史最悠久的空軍眷村，也是少見的山城眷村，自舊煥民改造而成的聚落客廳，透過空間的整理再現、社區公共生活的經營，以及諸如大樹、食物、園藝、攝影等不同的載體，重現蟾蜍山的歷史記憶以及揉合多元移民文化，與生態共生的生活方式。

台北市文化局說，唐山展區則透過7個蟾蜍山居民的人物故事，呈現包含閩南、客家、原民、廣府以及海外如印度等不同族群的遷徙軌跡，也重新敘述了台北市作為移民城市的內涵。

展覽詳情請前往官網查詢。