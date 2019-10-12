金典設計獎入圍揭曉　台灣入圍之最呼聲高

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019金點設計獎及金點概念設計獎已公佈「年度最佳設計獎」入圍名單，台灣入圍39件成為今年大贏家、中國居次、香港名列第三，最終結果及特別獎將於12月5日頒獎典禮揭曉。

主辦單位表示，經過嚴謹的評選及討論後，評審團選出64件「金點設計獎年度最佳設計獎」入圍名單、7件「金點概念設計獎年度最佳設計獎」入圍名單。在兩個獎項中，台灣入圍39件成為今年大贏家、中國入圍18件居次、香港入圍9件名列第三，另外還有來自日本、韓國、德國的優秀作品，將共同角逐「年度最佳設計獎」之最高榮耀。

今年金點設計獎決審由10位來自不同領域的評審逐一檢視作品，台灣作品方面，格式設計的「2018新竹市玻璃設計藝術節｜光動」，展覽以玻璃與光座為主基調，讓觀者感受不同玻璃材質的魅力，進而扭轉傳統工藝想像；點睛設計的「稻殼沙灘玩具組」，使用稻殼、天然澱粉為材料，即便不經意被丟棄，仍可完全分解、降低環境傷害。

主辦單位透露，馮議徹設計的「台灣寶石吉丁蟲圖鑑」，裝幀使用布裱硬皮精裝，以彩虹色光澤的燙印展現吉丁蟲的美麗質地，內襯頁使用樹皮質感的紙，暗示甲蟲棲息的環境，整體風格十分精緻；蔡嘉豪建築師事務所的「紙屋簷」，主要以畫布的輕對抗建築屋脊的重，輕與重之間產生舊建築與臨時性事件的對話，清楚地呈現展品與教育訊息。

主辦單位說明，國際作品方面，深圳市樂薯科技的「麻薯貓砂盆」，外觀線條簡潔、圓潤柔和，運用原木、皮革以及環保塑料等材質，讓貓砂盆像小傢俱般融入各種家居環境；香港得斯市場策劃有限公司的參賽作品「Moono」，由 Count to Ten Studio 為純素甜點品牌 Moono 設計視覺識別系統，以簡約線條和幾何形狀為主，清新呈現純素、無添加、天然的形象；日本設計公司 TONERICO:INC 操刀的「A PIT AUTOBACS SHINONOME」，結合汽車用品賣場和維修服務，並設有書店及咖啡廳，達到「汽車和人都需要充電加油」理念，打造別於傳統汽車用品店的時尚空間。

世界設計組織（World Design Organization）主席路易莎．博切多（Luisa Bocchietto）表示，從今年入圍作品中看到許多永續設計，相當不錯，期待未來有更多設計師及企業投入參與。

台灣設計聯盟理事長林磐聳表示，長久以來產品設計都是市場導向，市場族群愈大愈好，但今年不少作品為特定或小眾族群設計，令人感到窩心。

在金點概念設計獎方面，評審團選出7件「年度最佳設計獎」入圍名單，台灣設計師翁瑞宏、王雅苓 、侯又寧 、曹芳瑀的「川嶋行旅_台灣在地主題觀光車票設計」，以台灣河川、山脈及鳥類為三大主題，將在地特色細膩地融入於車票。

中國設計師胡玉嬌、李費飛、申小涵的動畫作品「襁褓」，片中主角迫於家中經濟壓力，不得不放棄自己的理想，選擇穩定工作，描繪現實與夢想間拉扯的心境。

此外，中國設計師陳恩婷、李亞瓊的動畫作品「原色」，主角為一隻身型怪異的雞摒棄天性喬裝成人類的模樣，雖躲過大眾異樣眼光，卻難掩內心孤獨，直到與她相似的同類出現，生命開始出現轉變，探討現代社會的疏離孤寂，如何透過剖析自我、找回溫暖歸屬感。

綜觀今年入圍作品，數位時代雜誌創辦人詹偉雄提到，這次許多中國的動畫作品關注在社會議題，如都市化造成的疏離，以及人與人之間的暴力等，社會洞察力深且帶有情感，在美學技巧也相當成熟。

日本知名設計創作組合SPREAD認為，若作品能夠洞察未來即將浮現的問題，提早發現問題的存在，並試圖提出解決之道，最能吸引他們的目光。

今年主辦單位除了頒發「金點設計獎年度特別獎-社會設計」之外，亦聚焦永續循環發展，新增設「金點設計獎年度特別獎-循環設計」，期望帶動更多企業投入友善環境的設計與製造。2019金點設計獎及金點概念設計獎「年度最佳設計獎」以及兩項年度特別獎，將於12月5日頒獎典禮中揭曉，詳細資訊請前往官網查詢。