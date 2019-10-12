畜產嘉年華登場　蔡英文：擴大畜牧補助超過2億

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（12）日表示，農業委員會今年下半年起將擴大針對畜牧類的設備補助，估計金額超過新台幣2億元，政府將與畜牧產業團體共同努力，不僅要讓農產品安全，也要使農民賺錢。

蔡總統今日上午赴台南主持「2019畜產嘉年華」啓動儀式，並頒發獎座予防疫有功的22位縣市防疫人員。她致詞時表示，過去一年來，在行政院蘇貞昌院長的帶領下，各部會充分整合、多管齊下，政府相關單位及第一線工作同仁用最高標準，加強非洲豬瘟的防疫工作，並成功把疫情阻隔在境外。

蔡總統指出，台灣和日本是目前東亞唯二沒有非洲豬瘟的地區，接下來的防疫工作依然非常嚴峻，需要各界用力協助、配合，繼續守護台灣的豬肉產業。

蔡總統接著提及，今年7月台灣的口蹄疫「拔針」正式滿一年，符合向世界動物衛生組織申請為非疫區的資格，預計在明（2020）年，台灣的豬肉製品將可再次行銷全世界。她指出，經過22年努力，能有這些得來不易的成績，要感謝防疫機關全體同仁的付出，也要謝謝養豬專業團體及從業朋友的參與，「這是我們共同的成果」。

蔡總統強調，今年下半年開始，政府也擴大畜牧類的設備補助，包括雞蛋洗選設備、肉品冷鏈設備、自動化設備，以及污染防治設備等，補助金額估計合計超過新台幣2億元。

蔡總統表示，畜牧產業是重要的民生經濟產業，這幾年，農委會積極引進科技，協助業者提升競爭力，不管是何種種類，「產品安全，環境友善，農民賺錢」就是政府的最高原則，政府將會和畜牧產業團體持續努力。