校園犬影片網路人氣票選活動 投票還可抽全家禮券

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市動保處辦理「校園犬影片網路人氣票選活動」，來報名活動的校園犬各有春秋，從剽悍校園保鑣到溫馨陪伴學生都難不倒這些狗狗。參與投票的民眾就有機會抽中全家禮券哦。

重陽國小「小花」與「喵喵」皆是受到救援後重獲新生的狗狗，雖然只剩三條腿，但小花還是會奮力地跑向學生討抱抱，這樣的舉動正是激勵學生面對挫折的勇氣。曾經被虐待過的「小黑」，如今成了桃子腳中小學的校犬，在師生們的愛與包容下，逐漸對人們卸下心防，現在每天陪警衛巡守校園，維護師生安全。

昌平國小「逗哥波」是老師們的小助教，當有生命教育課程及相關講座時，老師就會帶上他，讓學生知道如何正確與動物相處。

活動期間從9月16日開始，至10月15日結束，登入臉書帳號每一帳號可投兩票。投票時間截止後，動保處將於10月17日在官網公佈獲獎名單。

民眾可以上新北市政府動物保護防疫處，查看至頂貼文：新北市108年校園犬影片網路人氣票選活動，只要於該文按讚+公開分享+Tag2位好友一起幫校園犬投票即有機會抽中200元全家禮券。

農業局長李玟表示，透過動物進入校園，除了可以擔任維護校園安全巡邏犬的角色也可擔任陪伴的角色，影響不同年齡層的學生，經由老師帶領讓孩子們可在安全環境下接觸到真正動物，了解如何與動物相處，也讓學生從小建立動物保護觀念。