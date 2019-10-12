撐香港卻只能噤聲 中生：為自保只能沉默

香港反送中持續延燒，台灣多所大學校園內，頻頻傳出中生與港生爆發肢體衝突。來台多年的中生無奈表示，對盲目的愛國主義行動感到痛心，但也只能沉默自保。

中共建政70年這週，中生微信群大多是「歡慶國慶」的訊息。不同於其他中生，10月1日以來，小玉的朋友圈沒有一片五星旗海的慶祝圖文，卻發過一支白蠟燭的圖片，其中意義不言而喻。

她表示，身為中生，這種時候為了自保，往往只能很「犬儒」地選擇沉默，「光是這樣（沉默），我就曾被人質疑『不愛國』，但我只想說，不是所有人（中生）都支持官方（中共）所宣傳的那一套」。

來自浙江的小玉來台求學已超過6年，從大學讀到研究所，與她同時來台的中生同學多半回中國了。她頗有感觸地說，「我幾乎見證了中生最熱，到最冷的時候，但感受到的敵視感，卻從來沒有現在這麼重過，連太陽花的時候都沒有」。

自9月開始，台灣大專院校陸續傳出有中生撕毀校園內聲援反送中的連儂牆，甚至毆打港生。小玉說，每次看到這些新聞，都很痛心。

「你（中生）都已經到了資訊開放的環境，為什麼不願意看看完整的訊息，整天罵人廢青、港獨，五大訴求是什麼都不知道，只會表現出盲目愛國」。

對於中生與港生的衝突頻傳，小玉認為，這或許跟中生群體相對封閉有關。

「很多中生來到台灣，往往還是跟家鄉的朋友在一起抱團取暖，資訊來源也仍停留在微信等中國平台，所以看到這麼大的刺激（連儂牆），衝擊肯定有，再加上（中共）國慶的民族主義渲染，自然會爆發衝突」。

她也提到，不少網路輿論、媒體都認定，破壞行動是有組織預謀的，「我無法否認，但也無法證實。中生之間一定有討論，其中不乏激進者，但你永遠不會知道對方的發言是出自什麼因素，也不會看出明確組織下令的文字」。

小玉說，「我們（中生）不能說的，希望台灣、香港能繼續發聲，只有繼續發聲，才會有機會讓更多人看見真相」。

家住廣東的琳琳（化名），曾來台念大學，目前正在日本就讀研究所，因為地緣因素，受香港文化影響頗深。對於反送中運動，她說：「最初中國媒體、微博一片噤聲，到後來一口廢青、一口恐怖主義的指控，真覺得這政治宣傳令人寒心」。

她認為，中國及香港政府的作法，「問題一點都沒有解決，反而讓兩地撕裂越來越嚴重」，「不懂為甚麼要叫這些不惜犧牲生命表達訴求、爭取權利的人廢青」。

然而，作為一名海外的中國留學生，琳琳有許多反對「反送中」的朋友。她表示，自己除了一聲加油，真的做不了什麼。且大部分的時候，自己「甚至不敢公開地講，因為說一句香港加油，都可能被打成港獨」。

對於頻頻傳出中國人在海外破壞連儂牆的新聞，她則表示，無法理解這樣的行為，並認為這些情況的出現，「可見政治宣傳多成功」。

不過，她也澄清，大部分的海外中國留學生都選擇避談這個問題，除非朋友們在社群媒體表明自己的意見，否則也很難得知彼此真正的立場；她感嘆，即便自己已在海外留學，但講出自己的聲音還是太難了。