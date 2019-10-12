新住民市集10月13日登場 在屏東一起過國慶日

屏東「WOW！新住民市集」本周日又要熱鬧登場！

本次攤位中來有來自中國內蒙古的萬丹女婿的林峰老師，將內蒙古的特色結合臺灣傳統特色及文化，打造全新的文創設計，如想體驗內蒙古文化，想了解更多或是收藏林峰老師作品的朋友，絕對不能錯過這一攤！

來自埃及的何穆哥哥常說：臺灣是個非常美麗的國家，人們友善、熱 情、相互幫助與埃及非常相似，臺灣也是我的國家，我將用生命灌溉它，因為我將深根臺灣。

何穆用行動來實行它的計畫，將中東文化民俗舞蹈，融合了臺灣原住民舞蹈與人們學習的模式加以創新教學，更在妻子趙芯瑩老師的協助下，不斷的修正改善完成完整的教育教學系統，深受全臺灣愛舞愛音樂的人們學習與喜愛，更在2019年帶領著臺灣進行跨國際文化藝術舞蹈交流活動。

屏東縣府表示，在積極推廣之下，屏東已成為多元共融的美好城市。而舉辦3年的新住民市集更是多元共融的象徵，不僅匯集各國新住民表演、設攤，致力於多元文化推廣，更以異國文化為主的體驗活動廣受民眾喜愛。

市集除了可以大嗑異國美食，小小國際村的氛圍更讓不同年齡、族群的人有了共同的交集。108年新住民市集活動固定於每月第2週星期日下午2點到6點於孫立人將軍行館辦理，每次皆會帶給民眾不同的文化體驗，請持續至臉書「WOW 新住民市集」關注活動訊息！

活動時間：10月13日下午2點到6點

活動地點：屏東市中山路61號(孫立人將軍行館)

（新聞轉載自新住民全球新聞網）