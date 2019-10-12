日月潭、東北角獲選2019年全球百大綠色旅遊目的地

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）2019年全球百大綠色旅遊目的地頒獎典禮，台灣東北角海岸國家風景區管理處的「舊火車隧道變身自行車道」及日月潭國家風景區管理處「日月潭低碳3D水陸空旅遊網」2主題獲獎。

「綠色旅遊目的地認證」（Green Destinations Awards / Certification）為國際間最具聲譽之永續旅遊目的地認證標章，今（108）年度亞洲共有14個旅遊目的地獲選「2019百大綠色旅遊目的地」，交通部觀光局為接軌全球綠色供應鏈積極努力貢獻，所轄管的東北角暨宜蘭海岸景區連續第四年獲獎，同時日月潭國家風景區為首次入圍百大，由日月潭國家風景區管理處指派代表出席領獎。

東北角暨宜蘭海岸管理處以「東北角-舊火車隧道變身自行車道」為主題，分享該處透過舊草嶺隧道的文化遺產保存、修復與再利用為自行車道，並延伸至海岸線，建構20公里的環狀自行車道，使觀光動線串接至週邊漁村，促進、支持在地社區文化與傳統觀光實踐。

日月潭管理處代表主題是「日月潭低碳3D水陸空旅遊網」，分享日月潭環湖自行車道、電動車、空中纜車與遊湖太陽能電動船的旅遊網絡架構經驗，以應對碳排放與氣候變遷的挑戰策略，降低旅遊過程中所產生的環境衝擊。