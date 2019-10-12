NBA上海熱身賽場內大爆滿 中國網友哭喊：這是叛國！

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國人民口嫌體正直又一例。NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前挺港言論讓中國官方玻璃心碎，央視、騰訊宣佈停止轉播NBA上海熱身賽。然而10日NBA上海賽卻仍舊大爆滿，直接打了中國網路鍵盤俠一個打耳光，網友直呼「這是叛國！」

火箭隊總管莫雷10月初在推特上支持香港反送中運動，引發爭議，NBA總裁蕭華也表示支持莫雷行使言論自由。

表態一出，中國官方雖未喊停NBA原訂的上海熱身賽，但央視體育頻道宣佈停止在中國轉播NBA賽事，並停止與NBA一切合作，騰訊視頻跟進，暫停轉播NBA，並下架所有賽事轉播。

許多中國藝人包括吳謹言等，切割NBA活動，稱「捍衛一個中國」，還有網紅開直播在鏡頭前撕掉價值1萬6千元人民幣，相當於新台幣6萬8千元的球賽門票洩憤

表面上各種跡象顯示，NBA在中國似乎已經開始「涼涼」。

但是10日照舊開打的NBA上海賽，由湖人隊對上籃網隊，現場座無虛席，大批中國網友在場外苦等許久，有球迷搭了10個小時的火車只為了看一場球賽。

場內球迷熱情洋溢，把握機會近距離看偶像打球，有球迷透露，門口的保安不讓球迷帶大橫幅或旗子入場，只允許他們帶小國旗，還有球迷拿著中國國旗請湖人隊球星在上面簽名等。

中國愛國「小粉紅」集體崩潰，除了在微博上大刷我愛我的祖國，稱呼看球賽的球迷是「賣國賊」「抽了發言人一個響亮的耳光」「不知羞恥」「跪到膝蓋生根站不起來了」外，還稱呼那些進場的球迷是「跪族籃孩」，意指入場支持NBA上海賽，導致整個國家被外網群起嘲諷的中國球迷

也有中國網友跳針說，本次上海熱身賽爆滿，是「讓世界目睹中國社會的開放多元，提升中國在國際的形象」。

只是不曉得那位撕門票洩憤，抵制NBA上海熱身賽的球迷，看到這情況會不會後悔？