與新二代千千共進宵夜 蔡總統：臺灣就是新住民的故鄉

為推廣臺灣美食，蔡英文總統與臺泰混血的美食直播主千千進食中/Chien-Chien共同錄製消夜影片，一起向大家推薦「奧黛越南料理」，享用異國料理。

影片中蔡總統還與千千進行特別任務，考驗千千對新南向國家美食的瞭解，通過以後才能開始享用美食。蔡總統在影片中表示，選這家餐廳是因為這家店的老闆陳玉水是我的好朋友，也是一位非常優秀的越南新住民，我們也曾經邀請陳玉水到元旦升旗典禮領唱國歌。

總統說，「新南向」對許多人來說，是越來越耳熟能詳的詞。相信這麼多新住民來到臺灣，為我們帶來很多新的體驗、新的文化元素，我們都很喜歡。身為新二代的千千也與小英總統分享了自己在臺灣的生長經歷，以及對文化與美食的觀察體驗！

蔡總統說，很多人可能都不知道，千千的媽媽也是新住民，不過她的媽媽是來自泰國。千千表示小時候只要有人知道她媽媽來自泰國，她是新混血新二代，就有可能遇到某些不禮貌的眼光。蔡總統安慰她，在臺灣日子久了，不管是陳玉水，千千或是千千的媽媽，臺灣就是你們的故鄉。

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=9P2-EDzT2wo&feature=youtu.be

（新聞轉載自新住民全球新聞網）